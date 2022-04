În România, rasa Aberdeen Angus câștigă tot mai mult teren, țara noastră ajungând să fie cel mai mare crescător din Europa.

Boy este un taur cu pedigree din Marea Britanie și a pășit cu grație în ringul special amenajat. Deși prețul lui a pornit de la 3 mii de euro, a fost vândut pentru 5.200 de euro.

Acum, frumosul exemplar de Aberdeen Angus va ajunge la o fermă din Bistrița, iar stăpânul lui este tare mândru.

Vasile Urs, fermier: „Pe cel pe care l-am dorit eram hotărît să-l iau, indiferent de cât ar fi urcat ceilalți doritori. E un exemplar foarte frumos, am acasă la fel, doi tauri de excepție. Am vrut să am un al treilea exemplar.”

La concurs au participat și alți tăurași de excepție: Ivan, Zorro, Marcus, care și-au etalat și ei calitățile. Un fermier a adus la licitație trei tăurași și i-a vândut pe toți.

Fermier: „Toți trei provin din ferma noastră, direct.”

Cumpărătorii au avut la dispoziție și cataloage, cu detalii despre fiecare concurent.

Fermier: „Îmi place mult și primul Ivan, tăuraș care e prezentat acuma, am mai văzut unul destul de frumos, Zorro.”

Fermier: „Am ales după performanțele genetice studiate în catalog.”

În ultimii ani, rasa Aberdeen Angus a devenit foarte căutată de fermierii români, iar țara noastră a ajuns să aibă cel mai mare șeptel din Europa.

Caracteristicile rasei Aberdeen Angus:

-robustă;

-valorifică foarte bine toate tipurile de pășuni;

-rezistă la temperaturi de la -40 de grade la +40 de grade Celsius;

-fătări ușoare;

-carne de calitatea superioară, marmorată;

-savoarea și frăgezimea cărnii este asigurată de grăsimea intra-musculară.

Vacile din această rasă au carnea de calitate superioară, marmorată, rezistă bine la temperaturi extreme și pot fi crescute pe diferite tipuri de pășuni.



Nagy Tamas, fermier: „Dacă acum zece ani în Romănia se spunea că este o rasă care nu se va climatiza, astăzi suntem peste 1.200 de fermieri cu peste 100 de mii de capete și rasa Angus va deveni un mit. Mai ales în Transilvania unde domină.”

Însă, dincolo de mit, fermierii români se confruntă și cu mari probleme. Lipsa unor măsuri de susținere din partea statului și costurile mari cu furajele, i-au făcut pe unii să renunțe, în condițiile în care lucrează în pierdere.