Ce au căutat românii pe eMAG în 2022

Printre milioanele de căutări pe care le-au făcut pe eMAG în 2022, clienții au căutat soluții la situații de viață și lucruri foarte precise.

Liceul, prima călătorie cu avionul, defecte de la Tesla sau o investigație privind o presupusă aventură a partenerului de viață sunt doar câteva astfel de situații.

2022 este anul în care oamenii au continuat să prețuiască timpul lor, astfel că au căutat produse și servicii care să îi ajute să rămână conectați de oriunde ar fi.

Printre cele mai căutate produse au fost cele din zona tech, precum laptopuri, căști, smartwatch, ceasuri sau iPhone 13, dar și cele pentru casă și pentru familie, precum frigidere, aspiratoare sau seturi LEGO.

În plus față de articole necesare pentru ei și cei dragi, românii au căutat pe eMAG și răspunsuri la întrebări existențiale precum „de ce e greu să iubești” ori „cum te poți proteja de energiile negative” sau „ce să nu faci la liceu”.

Topul căutărilor neașteptate este completat și de o serie de dorințe speciale, precum „mărțișor manele” și „tricouri care nu se udă” și confirmă faptul ca oamenii vin pe eMAG nu doar pentru shopping, ci și pentru a se informa.

Top căutări neașteptate pe eMAG în 2022

Categoria Dileme vechi

• de ce nu-s românii ca nemții?

• de ce nu mănâncă găinile decât pâine?

• de ce e greu să iubești

• ce sa nu faci la liceu

• de ce imi apar in cos 2 obiecte vreau numai unu

• de ce imi indica curent pe impamintare in casa?

• cum faci sa mearga magazin play pe laptop

• cum fac print cu iphone 8

• cum fac sa mearga mai repede windows 10

• ce sa faci pe avion

• nevasta mi-a spart contul ce sa fac ajutor



Categoria Tehnologia pentru toți



• aspirator sa spala covor singur robot

• arcuri tesla model 3

• vreau poze cu ceas pe taci

• vreau sa descarc tiktok

• ceas de mana poti raspunde la el

• rechin pe telecomandă

• trotinete 50-100 ani

• ceas cu care pot sa sun si sa trimit sms pe whatsApp

• flori care pot ramine in pamant pe timp de iarna

• pc uri care merge bine fortnite

• casti cu urechi de pisica cu microfon cre se conecteaza la tableta

Categoria Pentru asta există Tazz



• ardei copti maxim

• oferte cartofi

• carte de gatit one piece

• fasole batuta tensiune colesterol

• cartofi animale suceava

• ciorba radauteana jamila

• paine pt ciorba fasole

• linguri mari ciorba pt barbate

• carte de gatit world of warcraft

• snitel de pui de la mcdonald's

Categoria Care mușcă din dușmani



• aparat pacanele cu manele full hd sau 4k sau 3d sau 2d

• martisor manele

• sticluta bebe cu manele

• Havebord cu manele

• emblema bmw pt tort

Categoria La Șoimul speriat



• primavara cu numele Roxana

• arata si miroase bine toata ziua!

• puicute outoare în mehedinti

• diamant de pus la gat cand faci sex

• gel pentru cresterea maxima a libidoului feminin

• tot felu de prezervative

• soim speriat pasari

Categoria Când rufele nu se mai spală în familie

• placuta de paza cu cainele e ok nevasta e agresiva

• o nevasta ce ar trebui sa faca daca crede ca baba-su are amant

• ce sa iei la sora ta

• sort pentru cupluri

• tricou cu numele sotului meu te iubesc de la sotia ta catalina

• vreau sa imi spioneze sotul daca are amanta ce microfon gasesc sa il cos in haina

• camera de filmat care pot sa vad prin telefon ce se intampla



Categoria O lume minunată



• carucioare de papusi ieftine in care pot sa doarma

• ce sa iau sa nu mai se inflitreze pipi in pat

• papusi bebelusi care par adevarati

• bebelusi mare cumparat

• bentita bebelusi urechi clapaunge

• hainute de bebelusi adevarati

• loc sa doarma pisica

Categoria În pas cu moda



• parfumuri fete cinci stele

• parfumuri arabesti de la luis varel la emag

• adidasi alexandru maquin

• tricouri care nu se uda

• jeordane

• tomi filingen ceas

• manechin de bos

• chiloti cu picior pt ca sa nu te iriti



Categoria E loc de „Bună ziua”!



• buna ziua aceasta. tableta samsung tab a 7 lite suporta jocul pubg mobile???

• buna ziua as avea nevoie de cineva care lucreaza in farmacie vreau sa ai adresez o intrebare in privat multumesc

• buna ziua daca eu ma aflu in afara tarii si as vrea sa fac rata la o centrala termica gaz



Categoria Mica publicitate



• vand aspirator rowenta clean&steam, folosit de cateva ori

• tractoare jud suceava de vanzare

• air bus

• chit pentru reparat fisuri si aschii de pe parbriz masina

• cumpar monede foarte vechi

• cumpar net

• cumpar capre

• m-a interseaza s-a cumpar doua presuri de spate pentru autobasculanta 8×4 marca ford



Categoria Bitcoin

• bitcoin pe internet

• moneda bitcoin ieftina

• se merita sa investesc in bitcoin

• bitcoin moneda de aur

• nft in carti

• nft televizor

• nft bored



Categoria Nu știi când ai nevoie



• sac bila

• protectie energii negative

• drenaj cizme

• sala pentru caini

• coperta braking bad

• plex care pot sa-l porti dupa tine fara sa il bagi in priza



TOP 10 căutări pe eMAG în 2022



• laptop

• iphone 13

• căști

• aspirator

• frigider

• smartwatch

• lego

• ceas

• samsung

• pantofi sport

