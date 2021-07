Imagini virale. Ce i-au făcut doi bărbați unei jurnaliste care se pregătea să intre în direct

Brianna Hamblin, un reporter din New York, se pregătea să intre în direct în momentul în care a fost harțuită verbal.

Reporterul Spectrum News Rochester stătea pe marginea unui drum, moment în care prin spatele ei trece un bărbat care cere să nu fie filmat, urmat de altul care îi spune: "Totusi, ești frumoasă", conform new.com.au.

Inițial, reporterul reacționează politicos, dar când bărbatul insistă femeia se simte inconfortabil, după cum se vede în imagini.

Bărbatul continuă cu unele comentarii ceva mai sexuale, jignitoare și rasiste, dar reporterul continuă să mențină discuția civilizată.

Reporterul a pus înregistrarea pe Twitter, fiind vizualizată de peste cinci milioane de ori. Brianna Hamblin a făcut și câteva comentarii pe baza filmării, precizând că meseria de reporter înseamnă și astfel de momente, care pot fi înfricoșătoare.

WARNING: CRUDE LANGUAGE

Being hit on and harassed as a woman, especially as a woman reporter out in the field, happens so often you learn how to roll with it or ignore it. This time it happened to be recorded only seconds before my hit. There are A LOT of things wrong with this. pic.twitter.com/5Ok58Vm7e0