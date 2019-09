Gestul unei mame, după ce profesorii s-au plâns de fiul ei. "A crezut că glumesc"

După ce băiatul s-a purtat urât la școală de mai multe ori, mama sa a decis să-l însoțească la școală. De asemenea, femeia s-a așezat în bancă cu el, informează Mirror.



„Totul a început anul trecut, când comportamentul lui a început să se schimbe. Bănuiesc că este parte din maturizarea lui, dar este nepoliticos și lipsit de respect, iar eu nu accept așa ceva. Am primit telefon după telefon, în legătură cu comportamentul lui. A fost trimis în detenție și suspendat de mai multe ori, însă nimic nu l-a afectat. L-am amenințat în mod repetat că voi veni și voi sta cu el la școală și mereu a crezut că glumesc”, a spus mama tânărului.

Becky a luat legătura cu conducerea școlii și s-a prezentat la orele băiatului.

