Caz revoltător într-un tren CFR. Un tânăr nevăzător acuză că nu ar fi fost lăsat în vagon

Situație revoltătoare într-un tren CFR Călători. Un tânăr nevăzător se plânge că nu a fost lăsat de controlor să urce în vagonul unde avea bilet, pentru că era însoțit de câine care îi este ghid.

Bărbatul spune că a reușit să ajungă la cușetă abia după ce a sunat la 112 și a intervenit un polițist. Reprezentanții CFR au negat acuzațiile și au dat vina pe un alt pasager, care nu ar fi acceptat câinele în vagon.

Silviu Roşu şi labradorul Basil care îi este ghid au încercat să urce în Bucureşti în trenul ce urma să-i ducă la Cluj Napoca.

Silviu Roşu: „În momentul în care m-am apropiat de vagonul cuşeta împreună cu câinele ghid Basil, domnul controlor, într-un mod agresiv, mai ales verbal, mi-a zis că nu am voie cu un căţel."

Silviu susţine că i-a explicat controlorului că, potrivit legii, câinele său trebuie acceptat în tren.

Silviu Roșu: „A continuat să ţipe la mine, mai erau 3 minute şi trenul pleca şi el mă ţinea de braţ să nu urc în tren. Am insistat şi într-un final am urcat. Am rămas la capătul culoarului şi a continuat să-mi spună şi să-mi arate vagonul de clasa a ÎI, unde potrivit dansului aş fi avut nevoie. Am sunat la 112."

În gara din Ploieşti a fost aşteptat de un echipaj de poliţie care a încercat să aplaneze conflictul. Abia atunci a putut merge spre cuşetă. Însă problemele nu s-au încheiat. Unul dintre călători a refuzat să împartă locul cu labradorul Basil aşa că Silviu a fost mutat în alta cuşetă. Acolo oamenii au fost mai înţelegători.

Reprezentanţii CFR Călători au însă altă variantă. Neagă faptul că tânărul nu a fost lăsat în tren şi spun că problema a apărut doar la cuşeta, din cauza pasagerului care nu l-a dorit pe Basil drept partener de călătorie.

CFR Călători susţine că tânărul ar fi trebuit să anunţe din timp că va călători cu un căţel şi i-ar fi rezervat o cuşetă. Silviu Roşu se plânge însă ca la casă, atunci când a luat biletul, i s-a spus că o asemenea cerere se rezolva abia în 2 săptămâni. Şi nu avea acest timp la dispoziţie.

Labradorul Basil este dresat de „Light into Europe", o fundaţie care pune la dispoziţie câini pentru nevăzătorii din România.

Sunt câini blânzi, extrem de inteligenţi, care nu crează niciun fel de probleme. Cu toate acestea iată că sunt călători care pot fi deranjaţi de prezenţa lor.

Iar CFR Călători susţine că în baza unui Regulament European, pasagerul cu probleme de vedere trebuie mutat în altă parte a trenului în această situaţie.

Acolo unde călătorii nu sunt deranjaţi de câinele ghid. Ce înseamnă însă „deranj" depinde mult de la o țară la alta.