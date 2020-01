Câți bani a făcut o tânără din Vaslui, din cerșit, în doar câteva minute. Suma este neașteptată

O tânără din Vaslui a reușit să strângă o sumă considerabilă de bani din cerșit, în doar câteva minute. Tânăra a mers într-un mall din Iași, unde le cerea bani oamenilor sub pretextul că are nevoie de un bilet de tren spre casă, relatează Vremea Nouă.

Din cauza aspectului său fizic, oamenii spun că i-au dat bani fără să stea pre amult pe gânduri, crezând că este vorba despre un adolescent care încearcă să ajungă acasă, la părinți. Întâmplarea a fost relatatã pe un grup de Facebook din Iaşi şi mai multe persoane au povestit cã este o practicã obişnuită a tinerei din Vaslui, care ar fi strâns cel puțin 100 de lei.

“Atunci când un copil/adolescent se apropie şi cere bani pentru mâncare sau de drum, cum procedaţi? Acest bãiat (n.r. fata a fost confundatã cu un bãiat din cauza aspectului sãu fizic) avea nevoie de bani pentru bilet la Vaslui, l-am urmãrit, a strâns minim 100 lei. Acum un caz real: Podu Ros, sãptãmânã trecutã. Un bãiat s-a apropiat şi a cerut bani pentru mâncare, era flãmând, i-am dat 5 lei, am mers mai departe, la un moment dat decid sã merg la cel mai apropiat chioşc pentru a cumpãra o ciocolatã. În faţa mea era bãiatul “flãmând” care cumpãrase bere. Adolescentul flãmând de 15-16 ani a cumpãrat bere, nu pâine, ci bere”, a povestit pe Facebook o tânãrã.

Fata a fost imediat recunoscutã din imagini și de alte persoane care au recunoscut că au fost păcălite.

“I-am dat de vreo trei ori bani. La mine o bãga pe aia cã îi trebuie bilet de tren cã cicã e din Vaslui şi îl vezi ba prin Iulius Mall, ba prin Palas Mall”, a comentat o persoană. “A venit la mine şi mi-a zis sã-i dau bani cã are bunicii în spital şi cã trebuie sã le cumpere mâncare. A zis cã e din Botoşani şi mai are trei fraţi şi cã nu are bani de transport”, a comentat o alta.

Potrivit presei locale, tânăra se numeşte Georgiana, iar anul trecut a fost dată dispãrutã de acasã, lipsa ei fiind anunţată şi la Poliţie. Rudele tinerei spuneau atunci cã fata ar avea probleme psihice şi cã obişnuia sã plece de acasã, sã bea şi sã fumeze.

De asemenea, acestea declarau cã ar fi fost ademenitã sã meargã împreunã cu un bãrbat din Vaslui la Iaşi, acolo unde, în cele din urmã, ar fi fost obligatã sã cerşească la mall.

“O cunosc de când era micã, ştiu cã avea ceva probleme de sãnãtate. Mai pleca de acasã, dar nu dură mai mult de douã zile pânã când se întorcea. Este mai baieţoasa de fel, şi în ceea ce priveşte vestimentaţia şi comportamentul, fumeazã, consumã alcool… Dar, sigur, asta nu înseamnã cã acum, dacã a dispãrut, nu trebuie sã fie cãutatã. Sper sã o gãseascã”, declara anul trecut o vecinã de-a tinerei.