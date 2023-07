Cât costă un kilogram de roșii în piețe. Soiurile ieșite din tipar, la mare căutare. „Au altă aromă”

De la roșii cu moț, portocalii, mov sau chiar verzi, toate sunt căutate. Cele speciale sunt mai scumpe, însă merită banii, spun clienții.

Piețele sunt pline de roșii care își așteaptă cumpărătorii. Este o decizie grea, pentru că și soiurile puse la vânzare sunt multe. Fiecare, cu caracteristicile lui.

Cumpărător: „Asta merge la bulion, asta nu merge, merge la salată, la gătit.”

Reporter: De ce?

Cumpărător: „Păi are culoare... și lumea vrea bulion roșu. Nu vrea galben sau portocaliu.”



Cumpărător: „Au altă aromă.”

Reporter: La ce le folosiți?

Cumpărător: „La salată.”



Dintre toate tipurile, iese în evidență „lacrima fecioarei" sau „roșia cu țugui”. Are pielița mai subțire și este excelentă pentru gătit, dar și pentru bulion și sosuri, spun piețarii. Moțul nefiresc al tomatei a iscat însă discuții între clienți.

Reporter: De acolo de pe tarabă, ce ați alege ca să fie mai bun?

Cumpărător: „Nu cred că aș alege nimic. Rotundă, nu dintr-astea cu forme ciudate. Cea clasică. Cu rezerva aceea că cele cu țugui ar fi alimentate cu îngrășăminte, miezul le crește mai repede. Precupeții s-au supărat au zis că nu, așa e soiul, dar n-am cum să verific. Merg pe cele rotunde din cauza asta.”

Foarte căutată este și roșia roz, datorită gustului care aminteste de tomatele de odinioară. La fel și roșia „Inima boului”. Ambele variante costă în jur de 8 lei kilogramul, dublu față de tomata clasică, din mai multe motive.

Pe lângă faptul că și sămânța este mai scumpă, în jur de 1,5 lei, roșia inima boului rezistă și mai puțin. După ce este culeasă de pe vrej, se menține în jur de 4 zile. Așadar ar trebui cumpărată și consumată în aceeași zi în care apare și în magazin. Roșia clasică, în schimb, este mai rezistentă. După ce apare în magazin, poate sta pe raft chiar și două-trei zile. În plus, și sămânța pentru acest soi este mai ieftină, în jur de 50 de bani.

Roșiile ieșite din tipar sunt cultivate în special de fermierii tineri. La numai 19 ani, Iris Roșculeț și-a convins părinții să iasă din tipare, iar acum în solariile familiei din Jilavele, Ialomița, se coc șase tipuri de roșii, printre care unele mov, portocalii sau chiar verzi.

Iris Roșculeț, tânăr agricultor: „Am preluat și eu 1500 de metri pătrați de la ai mei, mi-am luat și eu zestrea. Am avut o mică influență acum patru ani, când am pus roșiile cherry de alte culori. Și am zis ”wow, cum ar fi să mănânci într-o farfurie, în loc de roșii, roșii cu brânză, roșii portocalii cu brânză, roșii galbene cu brânză?”. Și am zis că poate-poate ar fi o deschidere. Și am avut noroc. Putem să ne jucăm și să facem o salată super colorată care să atragă. Eu le pun întregi și în sosurile de paste.”

Pentru că este cerere, s-au aliniat tendințelor și supermarketurile.

Victor Ciocan, managerul de aprovizionare al unui supermarket online: „Roșiile sunt cele mai bine vândute din categoria legumelor și fructelor. În ultimele șase luni am avut listate peste 40 de soiuri diferite de roșii.”

Prețurile pentru un kilogram pornesc de la 3 lei și pot ajunge până la 15 lei.

Dată publicare: 22-07-2023 19:34