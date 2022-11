Cât costă cea mai scumpă sticlă de bere din lume. Povestea incredibilă a băuturii

Cineva a cheltuit 503.300 de dolari pe o sticlă de bere, făcând-o ce mai scumpă din lume. Băutura are o poveste incredibilă, relatează Lad Bilble.

Sticla valorează atât de mult pentru că a fost un artefact istoric, nu pentru că ar fi fost cea mai bună bere făcută vreodată, deși avea unele proprietăți speciale.

În 1845, a avut loc o călătorie pe mare pentru a cartografia părțile nedescoperite ale Pasajului de Nord-Vest, o rută între Oceanele Atlantic și Pacific prin Marea Arctică.

HMS Erebus și HMS Terror au pornit în această călătorie de descoperire, dar navele nu s-au mai întors niciodată.

Berea provine de la expedițiile de salvare trimise pentru a descoperi posibilele rămășițe ale navelor și ale echipajelor lor.

Astfel, fabrica de bere Allsopps a fost rugată de guvernul britanic să facă o bere potrivită pentru climatul polar, urmând ca o serie de lăzi de bere Arctic Ale Allsopp să fie incluse ca provizii în misiunile navale în Arctic.

Descrisă de Allsopps drept o băutură „puternică, dulce”, berea nu se degradează deloc la temperaturi de îngheț.

„Cea mai scumpă sticlă de bere” a făcut parte din unul dintre primele loturi de bere care a pornit cu echipajul de căutare, în 1852, pe mare.

