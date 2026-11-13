Cum numărul căsătoriilor a scăzut în ultimii ani, industria evenimentelor încearcă să se reinventeze. Pentru anul viitor sunt cereri mai mari pentru petrecerile în aer liber și rochiile din dantelă. Iar inteligența artificială începe să-și facă loc și la astfel de evenimente.

Sonia a venit cu mama ei la un târg de profil din București pentru a-și căuta rochia la care a visat mereu. I-au dat lacrimile de emoție, însă sigur contează și nota de plată pentru întreaga nuntă.

Viitoarele mirese caută rochii potrivite bugetului

Reporter: „Este rochia pe care ți-ai dorit-o?”

Sonia: „Da. Că cred că toate fetele se visează așa. De la an la an crește bugetul. Acum cred că a ajuns pe undeva pe la vreo 40.000 de euro.”

Cătălina Mănăilă, creatoare de rochii: „Ne întoarcem din nou la modelele din tip Chantilly, dantelă franțuzească care se repetă și anul acesta. Se repetă foarte mult detaliile lucrate manual, pietre din perluțe care sunt împodobite pe corsete, pe rochie. Găsească și la 2000 de lei, până 7, 8, 10, depinde acum de bugetul fiecăruia.”

Fată: „Îmi doresc o rochie destul de simplă. Îmi doresc o rochie din material mikado sau tafta sau satin.”

Constrânși de buget, viitorii miri își planifică nunta cu mare atenție. De la verighete personalizate până la parfumurile pe care le oferă invitaților, toate sunt analizate.

Ștefania Marian, fondator: „Amândoi un desert cu cireșe și atunci facem cireșe.”

Numărul nunților a scăzut în ultimii ani

Doar că numărul nunților a scăzut în ultimii 4 ani de la peste 114.000 la puțin peste 96.000.

Dora Pătraș, organizatorul târgului de nunți: „Avem ori nunți cu un număr foarte mic de persoane, prieteni și familie în general, dar avem și nunți cu un număr foarte mare de invitați. De aceea ceremoniile în aer liber, locațiile au și ponderea cea mai mare.”

La un eveniment cu 150 de invitați și un meniu de 500 de lei, doar masa costa 75.000 de lei. Iar la această sumă se adaugă muzica, fotograful, filmarea, rochia miresei, florile și decorul.

Corespondent PROTV: „Restaurantul este cea mai mare cheltuială pentru viitorii miri, cu un cost mediu de peste 10.000 de euro. Urmează fotograful, pentru care cuplurile plătesc aproape 3.000 de euro. Rochia de mireasă și serviciile floristului ocupă următoarele locuri în clasament, cu aproximativ 2.000 de euro fiecare.”

Acum se integrează și inteligența artificială în petreceri. Au apărut cabine foto care au AI, dar și roboțelul care poate să conducă invitații la mese și să comunice informații despre eveniment.

În altă ordine de idei, cele mai multe cereri în căsătorie la nivel global au loc în perioada Crăciunului, de Revelion și pe 14 februarie.