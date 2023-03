Căștile care curăță ceara din urechi, autorizate în SUA. Cum funcționează și care este rezultatul

Căștile care curăță ceara din urechi au fost inventate de o companie de tehnologie și au devenit repede virale pe rețelele de socializare. Dispozitivul nu este însă pentru toată lumea, pentru că are un mare neajuns.

Perechea bizară de căști folosește apa sub presiune pentru curățarea canalului auditiv, iar producătorii spun că metoda este mult mai buna decât sprayurile pentru auz sau clasicele bețișoare pentru urechi. Căștile pentru curățarea urechilor împing apa sub presiune în canalul auditiv, dar rezultatul, chiar dacă pare eficient, este de-a dreptul dezgustător, iar persoanele sensibile nu ar trebui să le folosească, transmite publicația The Sun.

Apa din căști ajunge repede la culoarea maro-portocaliu, când este plină de ceară de urechi dizolvată.

Un videoclip cu funcționarea căștilor a fost postat recent pe YouTube de către SafKan Health, arată sursa citată.

„Ceara din ureche este considerată principala cauză a pierderii auzului, conform Harvard Medical School. Seringile, sticlele cu pulverizator și dispozitivele de curățare cer timp, sunt murdare și demodate. Aflați cum profesioniștii din domeniul sănătății reduc durata procedurii și tratează mai mulți pacienți cu OtoSet. Este primul dispozitiv de curățare a urechilor automatizat și autorizat de FDA (agenția medicamentului din SUA, n.r.) pentru uz clinic" se arată în descrierea produsului

Tot ceea ce trebuie să facă utilizatorii este să apese un buton și apa începe spălarea urechii.

Apoi, „tehnologia de microaspirație" descompune ceara din ureche bine fixată și o îndepărtează rapid și în siguranță.

Compania consideră că este o „procedură fără mizerie", dar în final, mizeria ajunge în apa din căști.

Dată publicare: 14-03-2023