Motivul pentru care un tânăr de 24 de ani s-a însurat cu verișoara lui de 81

Alexander Kondratyuk a declarat că are o legătură specială cu verișoara lui și a negat că s-ar fi căsătorit cu ea pentru a nu face armata, informează Daily Mail.

Femeia susține că tânărul este un soț bun și că are grijă de ea. Pe de altă parte, vecinii ei au declarat că Alexander nu a vizitat-o până acum.

Unul dintre ei a mai spus că femeia este vizitată doar de nepoții și surorile ei, nu și de tânăr.

De asemenea, ea ar locui singură, iar dovada căsătoriei dintre ei este doar certificatul, pe care Kondratyuk îl ține cu el, de fiecare dată când oficialii vin să recruteze persoane în armată.

