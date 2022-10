Cartofii dulci din România au ajuns la dimensiuni record. Un singur exemplar cântărește chiar și trei kilograme

Curmalele, banana nordului, sau kaki au rodit în cantități duble față de anul trecut. Cartofii dulci, crescuți în sol românesc, sunt deja în rafturile supermarketurilor.

La Stațiunea de cercetare din Dăbuleni, câmpurile cu cartofi dulci, o legumă puțin cunoscută românilor până acum 10-15 de ani, sunt de un verde intens, în constrast cu cele pârjolite de secetă.

Vara sufocantă a ajutat culturile exotice să se dezvolte ca la ele acasă. Unii cartofi au ajuns la dimensiuni record, de aproape trei kilograme.

Culegător cartofi dulci: "Mănâncă o familie din el. Sunt frumoși, sunt dulci, sunt gustoși pentru consum".

În urmă cu zece ani, pe nisipurile de la Dăbuleni, au fost plantați primii cartofi dulci. Acum, acolo sunt 12 soiuri.

Aurelia Diaconu, director la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni: "Aceste exemplare se pot comercializa la piață sau în regim industrial".

Alina Paraschiv, șef de laborator la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni: "Avem de la varietăți cu pulpă portocalie sau ușor gălbuie, care sunt foarte bogate în betacaroten,

și mai avem varietăți cu pulpă albă sau ușor gălbuie".

Cartofii dulci ca de revistă nu pot fi însă comercializați în supermarketuri, pentru că acolo se cer unii care să cântărească între 600 și cel mult 800 de grame. Cei uriași pot fi cumpărați de la stațiune cu 5 lei kilogramul.

Agricultor: „Cartoful dulce este la mare căutare”

Tudor Stanciu este unul dintre agricultorii care au mizat pe aceste culturi. Are recolte bune de aprope cinci ani și a reușit să intre în supermarketuri.

Tudor Stanciu, cultivator de cartofi dulci: "De la an la an am mărit suprafața. Cartoful dulce este la mare căutare. Are un preț de valorificare bun".

Cartoful dulce are și o valoare nutrițională mai mare decât cartoful clasic și este recomadat în multe diete. Se folosește la garnituri, supe creme sau chiar tarte, dar și pentru piure.

Seceta a favorizat culturile exotice

La Dăbuleni, și alte culturi exotice s-au făcut în cantități impresionante, ca urmare a secetei.

Irina Țițiriga, doctor inginer la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni: "Banana Nordului am avut până la cinci kilograme de fructe pe pom. Kaki are undeva la 15 kilograme pe pom. Curmalul chinezesc are undeva la 15-20 de kilograme pe pom, iar anul trecut a fost la șapte kilograme".

Și aceste culturi ar putea ajunge în supermarketurile românești, spun cercetătorii.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 05-10-2022 19:50