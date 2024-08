Cariera de Project Manager, ce presupune și cât de bine este plătită

În România, la fel ca și la nivel global, project managerii sunt esențiali pentru succesul companiilor. Aceștia ajută organizațiile să finalizeze proiecte și să atingă obiective la timp, dezvoltând strategii pentru a reduce riscurile pe parcursul derulării proiectelor.

Ce înseamnă să fii Project manager?

Managementul proiectelor presupune aplicarea de strategii, procese, tehnici și sisteme pentru a planifica și finaliza proiecte în limitele specificate, inclusiv respectarea termenelor și bugetelor. Project managerii sunt profesioniștii responsabili de planificarea, direcționarea și monitorizarea execuției acestor proiecte. De asemenea, ei sunt cei care pot redirecționa rapid echipele în cazul unor probleme neprevăzute.

În general, o carieră de Project manager necesită o diplomă de licență în managementul proiectelor sau în afaceri. Însă sunt specialiști care se dezvoltă ca project manageri din industria în care lucrează, nișați pe specificul industriei. Abilitățile esențiale includ managementul timpului, leadership-ul, adaptabilitatea și rezolvarea problemelor.

Competențele tehnice necesare unui project manager variază în funcție de industrie, dar există câteva abilități generale care te pot diferenția în fața concurenței. Acestea includ cunoașterea avansată a Pachetului MS Office, în special Excel și Microsoft Project, precum și experiența cu software-uri de management al proiectelor precum Asana, Jira, Trello, Monday, Teamwork sau Proofhub. De asemenea, înțelegerea metodologiilor de lucru precum waterfall și agile este esențială pentru a gestiona eficient proiectele.

Unde te poți angaja ca Project manager

Project managerii își pot desfășura activitatea în diverse industrii, inclusiv IT, sănătate, marketing, construcții și producție. De exemplu, în IT, un project manager ar putea coordona dezvoltarea unui nou software sau implementarea unui sistem IT complex. În construcții, un PM poate fi responsabil de supravegherea unui proiect major de infrastructură, asigurându-se că totul se desfășoară conform planului și în limitele bugetului.

Există și subdomenii ale managementului de proiecte, fiecare concentrându-se pe anumite tipuri de proiecte și practici organizaționale. De exemplu, managementul lanțului de aprovizionare (Supply Chain Management) implică gestionarea fluxului de mărfuri și servicii, de la achiziția materiilor prime până la livrarea produselor finite către consumatori. O altă specializare este managementul construcțiilor, unde profesioniștii folosesc tehnici specializate și software-uri pentru a planifica și coordona proiectele de construcție.

Cât câștigă un Project manager

Project managerii se numără printre cei mai bine plătiți profesioniști, cu salarii care variază în funcție de experiența și specializarea lor. Salariul unui Project manager junior poate începe de la 1.000 - 1.200€ net pe lună, în timp ce un PM cu experiență și specializări avansate poate câștiga între 1.800€ și 3.000€i net pe lună sau chiar mai mult, în funcție de complexitatea proiectelor gestionate și de industria în care activează. Printre cele mai căutate roluri de Project manager se numără Project manager în construcțiilor, responsabil pentru planificarea, monitorizarea și organizarea lucrărilor de construcție, Project manager instalații electrice, Software Project manager sau Logistics Project manager.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: