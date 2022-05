Cântărețul Bernard Wright a murit la vârsta de 58 de ani

Decesul cântărețului a fost anunțat de familia sa pe rețelele de socializare.

"Suntem întristați să anunțăm că Bernard a fost chemat acasă la Cel Prea Înalt.



Mulțumim mult pentru sprijinul, încurajarea și rugăciunile tuturor pentru Nard de-a lungul anilor. În această perioadă dificilă, vă rugăm să păstrați familia în gândurile și rugăciunile voastre.

Inimile noastre sunt grele, dar credința ne este puternică. A lipsi din trup înseamnă a fi prezent cu Domnul! Odihnește-te în pace, Nard", a fost mesajul transmis de familia artistului.

La rândul ei, Roberta Flack, 85 de ani, a scris pe Twitter: "Aseară, finul meu și fostul director muzical, Bernard Wright, a murit brusc. L-am iubit foarte mult pe Bernard și am crezut profund în talentul lui. Pierderea lui este sfâșietoare".

Last night, my godson and former musical director, Bernard Wright, passed away suddenly. I loved Bernard very much and believed deeply in his talent. His loss is heartbreaking. pic.twitter.com/G0VhkHgec3