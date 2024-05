Câmpurile s-au umplut de maci, aproape de Timișoara. Cât încasează fotografii pentru o ședință foto

Decorul este ideal pentru poze și albume, spre bucuria fotografilor care organizează sesiuni în lanurile viu-colorate. O ședință foto cu maci pe fundal pornește de la 700 de lei.

De sus, macii înfloriţi pe câmpurile din Banat par nişte pete imense de culoare. La sol, florile sunt gingaşe şi se mişcă în bătaia vântului.

Răzvan, un fotograf profesionist din Timişoara, a surprins această secvență - filă de poveste: un căprior care mănâncă în mijlocul câmpului de maci, priveşte pentru câteva secunde spre aparatul foto, ca un model care ştie ce are de făcut, apoi îşi vede liniştit de masă.

Răzvan Viționescu, fotograf: „Am ratat răsăritul că am adormit în maşină, m-am trezit cu acel căprior, şi am zis stai, că aici e ceva de prins, şi am mai stat câteva ore. Cam în fiecare zi, şi ieri, şi mâine, în fiecare zi, am şedinţe foto."

Macii îşi scutură seminţele care sunt apoi purtate de vânt şi ajung pe alte terenuri unde vor răsări la anul, dacă pământul este potrivit pentru aceste flori plăpânde.

Radu Șumălan, profesor doctor Universitatea de Științele Vieții Timișoara: „În general îi plac terenurile uşoare, drenate, şi terenurile care nu sunt lucrate. Aşa cum se poate observa în culturile agricole, există mai puţin mac, pentru că acolo se aplică mai multe ierbicide. Perioada de înflorire durează o lună, o lună jumătate chiar pentru că au boboci multipli."

„Către Timișoara sunt și pe o parte și pe alta, sunt extraordinari de frumoși."

„Ei cresc de la Dumnezeu, așa. Toată primăvara cresc frumusețe" spun localnicii.

Vara înfloresc şi macii albi şi mov, mult mai rari în ţara noastră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: