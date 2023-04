Cameră video ascunsă la duș, într-o casă închiriată printr-o celebră platformă. O femeie a făcut teribila descoperire

Camera video era mascată într-o priză în baia casei pe care o închiriase pe Airbnb, pentru o petrecere. Femeia, care a povestit întâmplarea pe TikTok, nu și-ar fi dat seama dacă una din prietenele ei, „paranoică” nu s-ar fi simțit urmărită și a insistat să verifice locuința pentru camere ascunse. Așa s-a dovedit că „paranoia” ei fuse de fapt un instinct foarte puternic, arată publicația Daily Star.

Kennedy, din Canada, a închiriat o casă prin Airbnb împreună cu 14 dintre prietenii ei, pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a uneia dintre ele.

În a doua zi a șederii lor, una dintre ele s-a simțit inconfortabil și i-a spus că a simțit că există camere de luat vederi în casă. Așa că a luat o lanternă și s-a apucat să cerceteze toată casa.

„S-a uitat în fiecare cap de duș, în toate ramele de tablouri, în mânerele de la uși, peste tot în casă pentru o cameră și a găsit una în baie. Una dintre prize era orientată direct spre duș. În primul rând, priza nu funcționa, nu puteai să conectezi nimic la ea."

TikTok/kennedyallegedly

Femeia a făcut publică și o fotografie cu priza de la baie, care era în realitate o cameră disimulată: „Puteți vedea în partea de sus aici, nu este nimic, arată total normal. Și apoi cea de jos, uitați-vă la camera aia! Ne-am speriat și am sunat la poliție. Am fost personal jenată din cauza lucrurilor pe care le făceam în acea baie cu o seară înainte. Am ieșit din casă, iar polițiștii au percheziționat locul au scos camera și au trimis-o la analiză.”

Sfatul femeii este să „verificați întotdeauna prizele pentru camere video în locațiile Airbnb" și să „ascultați întotdeauna de prietenii super paranoici".

Multe persoane care au comentat au constatat că standardul companiei de închirieri a luat-o la vale de-a lungul anilor.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 25-04-2023 12:19