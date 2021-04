Câinii și pisicile „de pandemie” sunt date înapoi la adăposturi pe măsură ce Marea Britanie reintră în normalitate

Relaxarea restricțiilor are efecte mai puțin așteptate în Marea Britanie. Reprezentanții unui adăpost pentru animale din Londra spun că tot mai multe persoane aduc înapoi pisicile și câinii adoptați în timpul carantinei.

Motivele sunt diverse. Unii se întorc la birou și nu mai au timp pentru animale. Alții vor să plece în concedii, dar sunt și persoane care au rămas fără loc de muncă și nu mai au bani să le cumpere hrană.

Un terrier Jack Russell, botezat "Peticel", este scos la plimbare de îngrijitorii unui adăpost pentru animale din Londra. Cățelul de patru ani a fost găsit pe stradă. Până nu demult, ar fi fost adoptat în câteva zile. Situaţia s-a schimbat, însă.



Peter Laurie, director executiv, Battersea Dogs & Cats Home:

„Când a început pandemia, în martie anul trecut, am observat o creștere extraordinară a cererilor de adopție, oamenii stăteau la coadă, disperați să adopte un câine sau o pisică. Am reușit atunci să relocăm aproape toate animalele pe care le aveam în grijă în doar câteva săptămâni, ceea ce a fost minunat.”

Reprezentanții adăpostului pentru animale spun că oamenii au început să abandoneze în număr mare pisicile şi câinii adoptaţi la începutul pandemiei după ce Marea Britanie a renunţat la o parte dintre restricții.

Peter Laurie, director executiv, Battersea Dogs & Cats Home:

„Am început să vedem un trend de durată, unele dintre aceste animale de companie de pandemie, dacă le putem spune așa, au început să fie abandonate. Și cred că asta se va întâmpla în continuare, pentru că oamenii se întorc treptat la birou, încep să plece în vacanțe. Din păcate, oamenii vor da înapoi câinii și pisicile adoptate.”

Pe durata pandemiei, adăpostul pentru animale și-a schimbat modul de lucru. Pentru prima dată în cei 160 de ani de la înfiinţare, porţile sunt închise pentru vizitatori. Cei care doresc o pisică sau un câine îşi pot alege exemplarul printr-un ... apel video.

Kate Collins: „Lucrurile au fost foarte diferite. În ultimul an ne-am schimbat cu certitudine și ne-am adaptat la o metodă complet nouă de adoptare a animalelor. Multe dintre lucrurile pe care le făceam înainte, veneau clienți în vizită să vadă pisicile, din păcate, în carantină nu am mai putut face asta. Așa că am trecut la o procedură la distanță.”

Reprezentanții centrului spun că, după eliminarea restricţiilor în totalitate, cei care îşi doresc un animal de companie pot să vină din nou în vizită.