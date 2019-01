Prima relație serioasă a lui Brad Pitt, după divorț. Cine e actrița celebră la Hollywood

Se pare că Brad Pitt și Charlize Theron formează cel mai nou cuplu de la Hollywood, încă din luna decembrie, spun cei de la tabloidul britanic The Sun .

Brad Pitt, în vârstă de 55 de ani și Charlize Theron, în vârstă de 43 de ani, au fost văzuți pentru prima dată împreună la un spectacol din Los Angeles.

De atunci, cei doi au rămas împreună.

Dupa doi ani de la despărțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt s-a îndrăgostit din nou. Relația cu Charlize este prima relație serioasă după divorț.

Se pare că, acum, pentru a nu mai avea probleme în cuplu, așa cum a avut în căsnicia cu Angelia Jolie, Brad Pitt a renunțat la alcool, viciul care i-a creat probleme de-a lungul anilor petrecuți lângă fosta soție.

REPORTS: Could Charlize Theron and Brad Pitt be dating? https://t.co/Ztzx9XlUlN pic.twitter.com/yxETjfdsBV