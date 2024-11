Bătrânii din România sunt tot mai activi pe TikTok. Cum îi ajută tehnologia și ce spun experții

Și la noi, tot mai mulți vârstnici își alungă singurătatea postând fotografii, videoclipuri, rețete sau impresii. Unii au devenit adevărați influenceri.

Ajutată de nepot, o bunică din Maramureș face recenzii la cărțile pe care le citește și le postează pe platformele online. Ultimul clip video despre „Urzeala Tronurilor”, a avut aproape 400.000 de vizualizări.

„Am citit Urzeala Tronurilor volumul 1 și de acolo m-am războit cu scriitorul pentru că nu am înțeles ce a scris și de acolo m-a manat curiozitatea să citesc și volumul doi”, arată recenzia bunicii.

O altă doamnă a adunat 260.000 de urmăritori, cu live-uri în care dansează, povestește sau trebăluiește prin casă.

Printre cei din generația sa este deja un...influencer.

Tuța Țărâță: „Fac videoclipuri când am eu chef, că nu am chef mereu. Am un videoclip care are 670 de mii de like-uri."

Vârstnicii devin, astfel, mai activi pe rețelele sociale, iar asta le îmbunătățește starea de spirit, după cum arată și un studiu realizat de o echipă de cercetători chinezi.

Pensionară: „Dacă nu mai am telefon vând casa și îmi cumpăr un telefon".

Pensionară: „Dimineața, când mă scol, pe la cinci, șase, primul lucru iau telefonul în mână."

Circa 14.000 de oameni de peste 45 de ani au fost evaluați în cadrul studiului. Două treimi declaraseră, în 2018, că nu au simptome de depresie, în vreme ce o treime sufereau din cauza acesteia.

Doi ani mai târziu, cercetătorii au constatat că persoanele care foloseau rețelele sociale au avut cu 24% mai puține șanse de a dezvolta simptome depresive.

Iar cei care experimentau deja boala și erau activi online au resimțit o îmbunătățire semnificativă a stării lor emoționale.

Sociologii spun însă că viața socială reală nu trebuie înlocuită total cu cea virtuală.

Mihai Copăceanu, psiholog: „Cred că aici ar trebui noi să încurajăm vârstnicii să comunice cu persoane reale, în timp real, să schimbe și păreri și opinii."

Cercetătorii chinezi nu s-au oprit doar la constatări. Ei sugerează că bătrânii ar trebui să primească telefoane mobile și pachete de date cu preț subvenționat.

