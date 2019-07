”Barcelona este în Roma?”. Discuție uluitoare într-un reality-show. VIDEO

Cei care au vizionat emisiunea sâmbătă seara și-au exprimat îngrijorările, ori s-au amuzat în postări pe Twitter, după ce le-au auzit pe tinerele cu vârste de 21, 22 și 24 de ani cum gafează.

„Italia este în Roma sau Roma este în Italia?”, întreabă Joanna.

„Roma este în Italia, Roma este capitala Italiei”, răspunde Jourdan.

Belle întreabă apoi: „Da? Și Barcelona este în Roma?”. Iar răspunsul vine imediat de la Jourdan - ”Barcelona este în Italia”.

”Am crezut că este în Spania”, mai spune Belle.

“barcelona is in italy” the confidence in jourdan’s voice i- #loveisland pic.twitter.com/yY36ymhiuJ

When you find out that Barcelona is in Italy ........????????............ ????#loveisland pic.twitter.com/932AbtCyFa