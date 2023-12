Aperitivele cu specific italian, nelipsite de pe masa de sărbători a românilor. Cât costă

Lista de cumpărături include și peștele, fructele de mare și salatele.

Cinci sortimente și o brânzică tartinabilă de capră e un platou mai special. E un platou din lemn de nuc, anghinare, roșii uscate, măsline și niște grisine - înlocuiesc pâinea.

Ca să-și impresioneze musafirii, gazdele aleg platouri sofisticate, fructe și dulciuri speciale.

Laura Lupu, fondator magazin cu specific italian: „Pecorino maturată, cu frunză de nuc, cu trufe, o gorgonzola mai specială sau o brânză de capră cu mucegai, poate și un foie gras, un prosciutto, un salam cu fenicul sau trufe, lucruri pe care oamenii le preferă mai degrabă în aceste zile speciale. A crescut foarte mult consumul și interesul pentru produsele gourmet. Consumul particular în zona sărbători de iarnă crește considerabil, poate de 3-4 ori”.

Dintr-un magazin cu specific italian pleacă zilnic zeci de platouri. Patru tipuri de brânză și patru de carne, asezonate cu anghinare, măsline și roșii deshidratate, conține un platou pentru 8-10 persoane, iar prețul pornește de la 350 lei. Au mare succes și preparatele franțuzești, ori spaniole.

Sorin Barbu, proprietarul unui magazin cu preparate din Spania: „Creveți, cele mai bune fructe de mare și cel mai bun pește, dar și cele mai bune produse. Brânză de exemplu, cu trufe și brandy, cultura de porc iberic sau hamsii marinate. Au început să cumpere jamon din ce în ce mai bun. Avem de la 350 lei, până la 800 euro sau 1.200. Cava spaniola și o trusă pentru gin, cu condimente”.

Pentru că nu există masă de Revelion fără pește, pescăriile sunt foarte aglomerate.

Client: „Pentru Revelion am luat doradă, sushi, am luat creveți, în fiecare an avem așa ceva la masă. Luăm crud și îl gătesc eu la cuptor. Ne-am obișnuit așa. Pentru noi peștele a devenit tradiție”.

Multe pescării vând și peștele gătit, în funcție de preferințele clienților.

Livia Ciocan, manager: „Stridiile, creveții gambon în ulei de măsline cu usturoi, chili și pătrunjel, după care pește, din aceeași familie cu dorada roșie. La plită se face. Dorada sălbatică, scorpia care merge cel mai bine într-un sos roșu Sicilian, roșii cherry, capere și măsline. Îl putem prepara la fel, la plită sau dorada clasică și, de ce nu, caracatiță într un sos de citrice”.

Supermarketurile sunt pline în aceste zile

Client: „De Revelion ne-am gândit la ceva mai ușor, somon fume, tot felul de bruschete, brânză, măsline deosebite, pește, icre, curcanul la cuptor, plăcintă de brânză și cu răvașe, torturi. Eu gătesc. O să avem nepoții, o să vină băiatul cu copiii. Suntem bunici de gemeni. Ce să mai fie decât o casă plină cu nepoți, copii și bunici”.

Client: „Salata boeuf, icre. Le prepar eu pe toate. Pe soțul l-am lăsat să le fiarbă. Vom sta acasă în familie, cu nepotul meu, și atât”.

După valul cozonacilor de Crăciun, de Revelion mulți comandă torturi cu bezea și tarte cu fructe, spun cofetarii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 29-12-2023 20:24