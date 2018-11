Apariție revoltătoare la Londra, în memoria dictatorului Saddam Hussein

Plăcuța de bronz, care a atras atenția locuitorilor din Wanstead, a provocat o tensiune considerabilă în rândul cetățenilor, scrie The Independent. scrie The Independent.

Saddam Hussein memorial plaque causes outrage after appearing on bench in London town of Wanstead pic.twitter.com/AWnE0bBy5E

Cel care a instalat placa de metal, a fixat-o șuruburi speciale, anti-furt, care nu pot fi îndepărtate cu ușurință, folosind ustensile normale, cee ace înseamnă că elogiul dedicate unuia dintre cei mai brutali opresori din istorie ar putea rămâne expus o perioadă foarte lungă de timp.

Melissa Munday-Chanin, care locuiește în apropiere, a declarat că este “șocată de apariția plăcuței. Mama mea a fost cea care mi-a arătat grozăvia. Inițial am crezut că a făcut vreo confuzie, însă mesajul era acolo. Se pare că cineva chiar a găsit potrivit să comemoreze viața unuia dintre cei mai sângeroși conducători din lume”.

"Mystery surrounds a plaque on a bench outside Oxfam on Wanstead High Street which apparently has been put there in memory of Saddam Hussein." https://t.co/cg93hpIzvu pic.twitter.com/oTTAfA5eR0