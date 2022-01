Analiză Tazz: Preferințele și obiceiurile de consum ale românilor în anul 2021. Anul Burgerului

În 2021, în topul celor mai comandate produse de pe Tazz au fost: burgerul, urmat de pizza, shaorma și apoi de cartofi prăjiți și sosul de usturoi.

Care sunt cele mai populare tipuri de restaurante, care sunt zilele săptămânii în care românii comandă cel mai mult sau care este ora la care se comandă cele mai multe deserturi sunt doar câteva dintre datele scoase la iveală de către Tazz în ceea ce privește preferințele și obiceiurile de consum ale românilor în anul 2021.

Care sunt obiceiurile de consum ale românilor pe Tazz

Românii plasează cele mai multe comenzi la nivel național în jurul prânzului, la ora 12:00. În același timp, mulți dintre utilizatorii Tazz comandă des și în jurul cinei, între orele 18:00 și 22:00, cele mai multe comenzi din acest interval fiind înregistrate la ora 19:00.

În ceea ce privește zilele în care românii au comandat cel mai mult la nivel național, cu cât se apropie sfârșitul săptămânii, cu atât mai mult crește numărul de comenzi, astfel că vinerea este ziua în care romanii fac cele mai multe comenzi de mâncare.

Care sunt preferințele culinare ale românilor care comandă de pe Tazz



Cele mai populare tipuri de restaurante de la care comandă românii sunt fast-food-urile, apoi cele cu specific asiatic și grecesc. Pe locul patru în top sunt restaurantele care servesc deserturi, urmate de restaurantele cu specific italian. Pe locurile imediat următoare se regăsesc restaurantele din categoria Healthy și mexican.

În ceea ce privește categoria Deserturi, ora „sugar rush” la care cei mai mulți dintre romani își comandă ceva dulce este 18:00. Ziua în care sunt plasate cele mai multe „comenzi dulci” este duminică, urmată de vineri și apoi de sâmbătă.

Când vine vorba de comenzile de cafea, iubitorii acestei băuturi plasează cele mai multe comenzi joia, ora cafelei fiind 09:00.

„La final de an, am fost curioși să aflăm care au fost preferințele utilizatorilor pe platforma noastră și care sunt obiceiurile de consum ale românilor. Deși era de așteptat ca preparatele precum burgerul, pizza și cartofii prăjiți să fie în topul celor mai populare produse, am fost plăcut surprinși să aflăm că românii devin tot mai deschiși și către alte tipuri de bucătării, cum ar fi cea asiatică și grecească, care au ieșit pe locul doi, respectiv trei în preferințele oamenilor. Ne uităm constant și atent la datele din platforma noastră pentru că ne dorim să le oferim utilizatorilor Tazz o diversitate culinară cât mai mare și o experiență de consum cât mai plăcută”, a declarant Razvan Acsente, Chief Marketing Officer - Tazz

Așadar, la nivel național, din datele extrase de pe platforma Tazz, anul 2021 ne oferă perspective precum duminica dulce – ziua cu cele mai multe deserturi comandate, joia dinamică – ziua în care sunt comandate cele mai multe cafele și anul burgerului – dish-ul care se menține în topul preferințelor românilor.