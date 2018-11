Alertă în Alaska. Fenomenul devastator care ar putea lovi statul american

UPDATE 21.50: Statele Unite au ridicat vineri alerta emisă anterior privind un posibil tsunami în Alaska, după ce zona a fost zguduită de un seism cu magnitudinea 7, transmite EFE.

Cutremurul s-a manifestat la o distanță de 11 km nord de Anchorage, cel mai mare oraș, conform studiului US Geological Survey (USGS). O serie de replici au fost înregistrate după șocul inițial, care avea o adâncime de 40,9 km, potrivit USGS, potrivit BBC News.

"The bed started shaking and everything was shaking so dramatically," says Blair Braverman describing the earthquake that struck Anchorage, Alaska.

