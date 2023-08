Adevărul despre urmele lăsate de avioane pe cer. Cum ar putea Inteligența Artificială să le facă să dispară

Uită-te în sus sau afară pe geam pentru un moment. Dacă este o zi senină și te afli sub traseul unui zbor, este posibil să vezi una sau mai multe linii albe subțiri pe cer. Unele dispar în câteva secunde, în timp ce altele pot ocupa cerul ore în șir.

În curând, aceste urme de condensare, cunoscute ca și „contrailere”, ar putea să dispară complet de pe cer. Companiile aeriene sunt tot mai presate să le reducă deoarece au un efect dăunător, însă nu în felul în care ar crede unii teoreticieni ai conspirației, iar Google crede că a găsit o soluție cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce sunt contrails-urile?

Dacă întotdeauna ai considerat că contrails-urile sunt nori creați de avioane, nu ești foarte departe de adevăr. Motoarele avioanelor produc vapori de apă ca un produs secundar al arderii kerosenului. Deoarece aerul din jurul aeronavei este atât de rece, vaporii de apă se combină cu particulele de funingine și se transformă în cristale de gheață. În condiții umede, în urma avionului se formează contrails-uri pufoase, asemănătoare cu norii.

Îngrijorarea este că aceste contrails-uri contribuie la încălzirea globală. În anumite condiții meteorologice, ele se pot răspândi sau se pot uni, creând nori asemănători cirrusului care acoperă mii de mile pătrate și capturează căldură care altfel ar fi părăsit atmosfera Pământului. Ele au capacitatea de a reflecta lumina soarelui înapoi în spațiu pe durata zilei, dar efectul net este de încălzire. Un raport al Panelului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) din 2022 a arătat că contrails-urile reprezintă 35% din impactul încălzirii globale cauzat de aviație.

Soluția AI

Cu toate acestea, o echipă de cercetare formată din membri ai Google, American Airlines și Breakthrough Energy (o firmă tehnologică durabilă înființată de Bill Gates) cred că au găsit soluția. Piloții American Airlines au efectuat 70 de zboruri de test în decurs de șase luni, folosind predicții bazate pe inteligență artificială făcute de Google și corelate cu modelele de contrails de sursă deschisă ale Breakthrough Energy, pentru a evita zborurile la altitudini care ar putea crea contrails, scrie The Telegraph.

Se pare că a funcționat. Imaginile de satelit sugerează că piloții au redus contrails-urile cu 54%. IPCC a publicat un raport chiar anul trecut sugerând că evitarea contrails-urilor ar putea dura „până la un deceniu pentru a se dezvolta”, dar aceste rezultate sugerează că tehnologia ar putea fi gata mult mai devreme decât se aștepta.

„Aceasta este prima dovadă că zborurile comerciale pot evita contrails-urile și, astfel, pot reduce impactul lor asupra climei”, scriu Carl Elkin și Dinesh Sanekommu într-un articol pe blogul de cercetare Google.

Dar există un impediment, și anume că aceste zboruri de test au necesitat arderea a 2% mai mult combustibil pentru a găsi rute potrivite pentru a evita crearea contrails-urilor. Cu toate acestea, Google spune că creșterea totală a consumului de combustibil în toate zborurile unei companii aeriene ar fi de doar 0,3%, deoarece majoritatea contrails-urilor sunt formate doar de un număr mic de zboruri la altitudini specifice.

Expertul în aviație John Strickland spune că există mai multe aspecte de luat în considerare în dezbaterea privind contrails-urile. "Este fără îndoială o dezvoltare pozitivă, dar trebuie privită într-un context mai larg al operațiunilor aeriene", a declarat el.

"După cum se recunoaște, unele zboruri pot consuma mai mult combustibil ca urmare a evitării contrails-urilor, iar alți factori pot afecta capacitatea de a face acest lucru în ziua respectivă. De exemplu, condițiile meteorologice pot interzice sau solicita anumite rute. La fel și cerințele de management al traficului aerian, congestia spațiului aerian, timpul total de călătorie și considerațiile de securitate".

Dar ce se întâmplă cu acele teorii ale conspirației?

Unii teoreticieni ai conspirației îți vor spune că discuția despre efectul de încălzire al contrails-urilor evită problema reală de fond. Teoria "chemtrails" susține că organizații globale dubioase sunt implicate într-o conspirație secretă de a pompa substanțe chimice toxice în atmosferă.

Motivațiile presupuse variază de la reducerea speranței de viață la controlul vremii. Teoria "chemtrails" este larg respinsă de către oamenii de știință.

"Nu am văzut nicio dovadă credibilă că chemtrails există", spune Grupul de Cercetare al lui David Keith de la Universitatea Harvard. "Dacă am vedea vreo dovadă că guvernele pun în pericol proprii cetățeni în modul în care se pretinde în teoria conspirației chemtrails, am fi dornici să expunem și să oprim astfel de activități."

Grupul de cercetare afirmă că, în afară de absența oricărei dovezi, un astfel de program de deversare a unor materiale toxice, în măsura în care este sugerat, ar implica o operațiune uriașă care ar implica mii de indivizi. Având în vedere că proiectul în sine ar aduce prejudicii oamenilor (inclusiv lucrătorilor implicați și familiilor lor), este greu de imaginat că acesta ar fi ținut secret.

Proiectul de eliminare a contrails-urilor din atmosferă este doar una dintre modalitățile în care industria aviatică încearcă să-și reducă amprenta de carbon, cu multe companii aeriene mari semnând un angajament de a atinge emisii nete zero până în 2050. Dezvoltarea dirijabilelor ecologice, apariția zborurilor suborbitale de lungă distanță și revenirea zborurilor supersonice mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil sunt trei modalități în care industria aviatică, așa cum o cunoaștem, ar putea fi revoluționată în deceniul următor.

Cum mai schimbă AI modul în care călătorim?

Recunoașterea facială la aeroporturi

Aeroporturile investesc din ce în ce mai mult în software-ul de recunoaștere facială pentru a potrivi chipul unui pasager cu pașaportul său. În unele aeroporturi din SUA, călătorii pot evita prezentarea oricărei forme de identificare, deoarece programul potrivește chipul lor cu o bază de date de fotografii aprobate de guvern.

Sistemul de pașapoarte cu recunoaștere facială

Sistemele de securitate cu recunoaștere facială ar putea deveni norma în aeroporturi precum Gatwick, cel mai mare aeroport din Marea Britanie care are capacitatea de a utiliza recunoașterea facială.

"Recunoașterea facială este perfect sigură și funcționează cu adulți și copii, nu necesită întotdeauna îndepărtarea ochelarilor și a pălăriilor. Utilizăm acest sistem pentru a furniza probe irefutabile că pasagerii care se urcă într-un zbor intern sau într-un zbor în cadrul spațiului comun de călătorie (CTA) sunt aceiași indivizi care au intrat în sala de plecări internaționale a aeroportului”, susțin reprezentanții aeroportului.

Chatbot-uri care înlocuiesc serviciul de asistență umană pentru clienți

Multe companii aeriene folosesc chatbot-uri automate pentru a gestiona întrebările clienților, care vor face tot posibilul să-ți răspundă la întrebare înainte de a te direcționa către un om real la capătul telefonului. Unii sunt îngrijorați că chatbot-urile elimină un element crucial al interacțiunii umane, în special într-o industrie construită pe servicii de asistență față în față, cum ar fi industria călătoriilor.

Planificarea următoarei vacanțe

ChatGPT poate răspunde la întrebări și poate rezolva probleme, inclusiv unde să mergi în următoarea ta vacanță.

Potrivit jurnalistului Nick Trend, că nu mai suntem foarte departe de momentul în care inteligența artificială va putea crea planuri de călătorie sofisticate:

„Suntem deja într-un punct în care poate genera un itinerariu detaliat de călătorie în câteva secunde. Am cerut o sugestie pentru un tur de o săptămână în Andaluzia și mi-au fost oferite sugestii rezonabile pentru o destinație diferită în fiecare zi, plus obiective turistice și activități”, a declarat acesta.

