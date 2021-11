Accident cu 6 victime în Dâmbovița, după ce trei mașini s-au ciocnit. Vasilică: ”Am ieșit aici, am început să țip”

Șase oameni au fost răniți miercuri seara, după ce trei mașini s-au izbit într-o intersecție din județul Dâmbovița. În urma impactului, două dintre vehicule s-au răsturnat pe șosea.

Două persoane aflate în stare gravă au fost transportate la spital. Alte patru au refuzat să fie duse la unitatea de primiri urgențe și au primit îngrijiri la fața locului.

Accidentul s-a produs în centrul comunei Corbii Mari. Un autoturism condus de un șofer în vârstă de 51 de ani nu a oprit la indicatorul „STOP” într-o intersecție și a intrat în plin într-un microbuz de marfă, condus de un tânăr de 35 de ani.

Cel din urmă a izbit, la rândul său, o mașină ce venea din sens opus, iar ambele vehicule s-au rostogolit pe asfalt.

Șoferul microbuzului răsturnat: ”Mi-a ieșit în față din partea asta, drept, am frânat, am încercat să îl evit, dar nu am putut. Nu a pus frană, nu nimic”.

Mașina de pe contrasens era condusă de un bărbat de 47 de ani, iar pe locul din dreapta se afla un pasager de 64 de ani, tatăl primarului din localitate.

Aurelian Bănică, şofer autoturism răsturnat: ”Cel cu Renault nu a acordat prioritate, duba a intrat în Renault şi din Renault a ricoşat în mine”.

Șoferul care nu a oprit la stop spune că nu i-a funcționat frâna

Cei care locuiesc în apropiere au ieșit speriați în stradă.

Tudor Iancu, martor: ”M-am speriat, am zis că a intrat peste mine în casă, acolo”.

Vasilică Iancu, localnic: ”Am ieșit aici, am început să țip, să salte mașina asta cineva, că nu oprea nimeni”.

Daniel Georgescu, martor: ”Probabil n-a știut drumul, venea de la București”.

Impactul a fost atât de puternic, încât cele două vehicule s-au răsturnat pe marginea drumului. Șase oameni au fost răniți.

Martorii au sunat la 112 și au cerut intervenția celor de la ambulanță, pompieri și poliție. Doi dintre răniți au fost preluați de urgență de echipaje și transportați la spital.

Cristina Marin, asistent medical SAJ Dâmboviţa: ”Șase victime, două dintre ele prezentau politraumatism prin accident rutier”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

Anchetatorii vor cere o expertiză a mașinii care nu a oprit la "STOP", pentru că șoferul acesteia susține că frânele nu ar mai fi funcționat și din această cauză s-ar fi produs accidentul.