A rămas paraplegică la 20 de ani după ce și-a făcut un piercing în nas. Cum a fost posibil

Eu não tenho nenhum talento especial. Sou apenas apaixonadamente curiosa por tudo! Aquelas supresas da vida, jamais imaginei que fosse ser tão apaixonada por jogar bola! Descobri que sou fominha de bola também e bem competitiva kkkkkk ⚽️????

