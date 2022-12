A murit Terry Hall, solistul trupei de ska The Specials

Terry Hall, solistul trupei de ska The Specials, a murit, luni, la vârsta de 63 de ani, informează BBC .

Cântărețul a murit după o scurtă suferință, a anunțat, într-un comunicat, The Specials.

"Terry a fost un soț și un tată minunat și unul dintre cele mai bune, mai amuzante și mai autentice suflete.

Muzica sa și interpretările sale au încapsulat însăși esența vieții... bucuria, durerea, umorul, lupta pentru dreptate, dar mai ales dragostea. Va fi profund regretat de toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit și lasă în urmă darul muzicii sale remarcabile și al umanității sale profunde", au scris aceștia.

Trupa a cerut respect pentru intimitatea familiei lui Hall. Nu a fost comunicată cauza morții.

Muzicianul s-a născut în 1959 și a crescut în Coventry, unde majoritatea familiei sale lucra în industria auto, aflată pe atunci în plină expansiune.

A fost răpit și abuzat sexual

Însă viața sa a luat o turnură întunecată când, la vârsta de 12 ani, a fost răpit de un profesor.

"Am fost răpit, dus în Franța și abuzat sexual timp de patru zile. Apoi am fost lovit cu pumnul în față și lăsat pe marginea drumului", a povestit el, pentru The Spectator, în 2019.

Hall a spus că incidentul l-a lăsat depresiv pe tot parcursul vieții și l-a făcut să abandoneze studiile la vârsta de 14 ani, după ce a devenit dependent de Valium: "Nu m-am dus la școală, nu am făcut nimic. Am stat pe patul meu și m-am legănat timp de opt luni".

Muzica a fost o formă de alinare; și Hall s-a alăturat unei trupe punk locale numită Squad.

A fost remarcat de Jerry Dammers de la The Specials, care l-a recrutat ca frontman prin desfășurarea unui joc de cuvinte teribil.

Trupa a devenit cunoscută la nivel național după ce John Peel de la Radio 1 a cântat single-ul lor de debut, Gangsters, în emisiunea sa. Era un grup multirasial, care a documentat anii turbulenți ai lui Thatcher prin cântece inspirate de ska-ul jamaican - un stil pre-reggae care a rămas popular în Marea Britanie.

Cântărețul și-a dobândit faima în anii 1970 și 1980 cu hituri precum Ghost Town, Gangsters și Too Much Too Young.

Terry Hall a părăsit The Specials în 1981 pentru a forma Fun Boy Three cu colegii de trupă Neville Staple și Lynval Golding, înregistrând o nouă serie de hituri.

