A murit după ce toaleta portabilă în care se afla a explodat: „Am auzit o bubuitură”

Femeia a fost declarată decedată la scurt timp după ce au ajuns autoritățile, informează The Sun.

Potrivit localnicilor, în jurul orei 7.00 dimineața, ei ar fi auzit o bubuitură, după care au văzut toaleta portabilă în flăcări.



„Eram în casă, mă uitam la televizor, când am auzit o bubuitură puternică”, a povestit un martor.

Woman dies as portable toilet catches fire and explodes with her inside https://t.co/Kolij096z9