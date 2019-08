A mers să facă ecografie, dar a fost îngrozită când a văzut ce era lângă bebeluș

Sophie Scott, în vârstă de numai 16 ani, a mers să facă o ecografie, așteptând cu nerăbdare să vadă ce face viitoarea sa fiică. Însă tânăra s-a speriat teribil în momentul în care a văzut pe ecran ceva ce semăna cu ”chipul unul extraterestru”.

”Am mai văzut un chip lângă bebelușul nostru, iar forma capului era exact ca cea a unui extraterestru. Am fost un pic speriați, dar apoi ne-am amuzat de situație. Cu toate acestea, nimeni nu și-a putut da seama despre ce a fost vorba, de fapt”, a spus tânăra mamă, potrivit Mirror.

Medicii au spus că bebelușul ar trebui să se nască în luna octombrie.

”Sperăm că nu se va naște chiar de Halloween, pentru că asta ar fi chiar înfricoșător”, a glumit Sophie.

Pregnant teenager shocked after seeing 'extra alien face' in baby scanhttps://t.co/mpNjhtzkht pic.twitter.com/FJONJu4f6q