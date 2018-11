A încercat să-și găsească prietena din copilărie, cerând ajutor pe Twitter. Mesajul primit după câteva ore

Brianna, din Mississippi, a postat o fotografie pe Twitter cu ea și o altă fată, cerând ajutorul utilizatorilor să o găsească. Nu-i cunoștea numele, doar își dorea să vadă ce mai face.

”Hei, Twitter. Am întâlnit-o pe această fată pe o croazieră la cină în Hawaii în 2006. Am fost cele mai bune prietene în acea noapte, așa că am nevoie de voi pentru a mă ajuta să-mi găsesc cea mai bună prietenă pentru că mi-e dor de ea și trebuie să știu cum este”, a fost mesajul tinerei, potrivit Daily Mail.

Hey twitter, I met this girl on a dinner cruise in Hawaii in 2006. We were basically bestfriends for that night so I need y’all to help me find my bestfriend cause I miss her and I need to see how she’s doing now. Please retweet this so we can be reunited. pic.twitter.com/LRtk6ClvV3