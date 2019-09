Ce a pățit o tânără după ce a călătorit 3 ore pentru a se întâlni cu un bărbat cunoscut online

O tânără din Marea Britanie a fost părăsită și umilită de către un bărbat pe care l-a cunoscut pe un site de socializare, după ce a călătorit trei ore pentru a-l vedea.

Jade Savage, în vârstă de 28 de ani, ar fi cheltuit aproape 100 de euro pentru a ajunge în Peterborough, informează The Sun.

Când s-au văzut, bărbatul i-ar fi spus că s-a îngrășat și a acuzat-o că nu mai arată la fel ca atunci când s-au întâlnit prima dată, cu patru săptămâni înainte.

Perechea ar fi trebuit să petreacă ziua împreună, însă întâlnirea s-a terminat după câteva minute.

„Vorbeam cu el prin mesaje când am coborât din tren și îl așteptam să vină să mă ia. În timpul ăsta el mi-a spus că m-am îngrășat foarte tare. Era clar că voia să mă evite, dar eu tot am sperat că vom avea o zi frumoasă împreună, așa că ne-am îndreptat spre mașina lui. Dar el a continuat să mă jignească și să glumească. L-am jignit și eu și imediat după m-a dus înapoi în stație și mi-a spus că mă întorc acasă pentru că i-am stricat starea”, a povestit Savage.

După incident, femeia a mai așteptat încă o oră și și-a creat o pagină de strângere de fonduri, în timp ce era în stație.

„Prietenii mei râdeau de mine spunându-mi că am cheltuit atât, m-am dus până acolo, am fost jignită și trimisă înapoi acasă. A fost cea mai neplăcută și cea mai scurtă întâlnire la care am fost. Încerc să văd și partea amuzantă și de asta am creat pagina, iar până acum am strâns 50 de euro. Sunt foarte recunoscătoare”, a mai adăugat Jade.

