A fost criticată aspru, după ce a apărut într-o reclamă TV. De ce a ajuns ținta glumelor

O femeie a decis să vorbească despre trauma suferită din cauza comentariilor răutăcioase primite pe rețelele de socializare.

Lia Stubbings, acum în vârstă de 24 de ani, din Anglia, a fost ținta glumelor, timp de doi ani, după ce a apărut într-o reclamă TV, când avea 16 ani.

Femeia povestește că la acea vreme nu știa cum să reacționeze când cineva o jignea. ”Nimeni nu mi-a spus absolut nimic în față, dar râdeau atunci când treceam pe lângă ei. În mediul online, însă, a fost mult mai rău”, povestește Lia.

Majoritatea comentariilor negative făceau referire la aspectul său fizic, iar Liei i-a scăzut simțitor încrederea în ea. ”Pe Facebook, erau grupuri despre mine, iar oamenii intrau ca să vadă ce comentarii se mai fac”, potrivit Daily Mail.

Lia a suferit de depresie, însă nu a putut vorbi cu nimeni despre asta și a ales să ”ducă tot greul de una singură”.

Toate aceste comentarii au încetat după aproximativ un an, dar au avut un impact major asupra Liei. ”Nu știu de ce s-au oprit. Probabil că s-au plictisit. Oricum, nu am mai văzut cuvine urâte la adresa mea. Încet-încet, am reușit să îmi recapăt încredera în mine”.

