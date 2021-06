O femeie a făcut un test ADN pentru amuzament. Ce a aflat i-a schimbat total viața

O femeie din Statele Unite și-a descoperit adevăratul tată, după 53 de ani, cu ajutorul unui test ADN făcut ... pentru amuzament.

Ea a apelat la un serviciu online pentru că dorea să știe din ce zone ale lumii erau strămoșii săi. Iar rezultatul a venit cu această surpriză. A aflat că nu are nicio legătură de sânge cu cel căruia i-a spus toată viața "tată".

Femeia, în vârstă de 53 de ani, a stat recent pentru prima dată alături de adevăratul ei tată și povestește cum a reușit să ajungă la acest moment ce i-a schimbat total viața.

Deb Scales: "Am vrut să știu mai multe despre strămoșii mei, am vrut să știu dacă sunt în mare parte de origine irlandeză, scoțiană, engleză sau altceva. Omul despre care am crezut că este tatăl meu a murit anul trecut și nu-i mai puteam cere astfel de informații. Așa că, atunci când am obținut rezultatele, am început să fac căutări și am aflat că, de fapt, nu el era tatăl meu, ci Tim Herrick".

În primă fază, datele furnizate de serviciul online i-au arătat doar că cel care o crescuse nu era tatăl ei biologic. Așa că totul a depins de șanse. Dar cei de la compania care realizeaza testele ADN au ajutat-o să rezolve misterul.

Tim Herrick: "Acum șase săptămâni, m-a sunat sora mea și mi-a spus că o doamnă din Tennessee pretinde că este rudă cu mine. Am spus, ‘Cum să facă parte din familia mea?’. Iar sora mea mi-a explicat că există o compatibilitate (ADN) de 25% între mine și Deb".

Bărbatul în vârstă de 78 de ani locuiește la sute de kilometri distanță de "noua" sa fiică. Spune că nu-și amintește prea multe despre viața lui de acum cinci decenii, doar că era burlac. Acum este însurat, are trei copii, un băiat vitreg, șapte nepoți și patru strănepoți. Se bucură însă că familia lui s-a mai extins cu un membru.

Deb Scales: "Va trebui să mă acomodez, totul este încă atât de nou, trebuie să ne obișnuim cu ideea. Când mă uit la el, mă văd în ochii lui. Ochii lui și ai surorii mele seamană cu ai mei și nu semănam cu nimeni până acum".

Cei doi descoperă acum câte lucruri au în comun, precum felul în care gesticulează, poziția corpului, felul în care mănâncă și chiar simțul umorului.

Deb Scales: "Imi lipsea ceva. Iar acum mă simt ca acasă".

Tim Herrick: "E un nou membru al familei și am primit-o toți cu bucurie".

Deb Scales: "Mulțumesc, tată!"

Cei doi spun că sunt extrem de bucuroși ca s-au întâlnit, chiar și după mai bine de jumătate de veac și abia așteaptă să-si povestească viețile unul altuia.