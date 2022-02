A crezut că e răcită, dar când a ajuns la spital medicii au băgat-o în comă 16 zile. Ce a pățit o tânără de 20 de ani

Profimedia

După o săptămână în care a petrecut alături de noii săi colegi de la facultate, o studentă din Marea Britanie a început să nu se simtă prea bine și a crezut că a răcit.

Tânăra de 20 de ani a făcut febră, iar pe măsură ce a trecut timpul, starea ei s-a înrăutățit.

În septembrie, Georgia Coulson a sunat doi medici cărora le-a descris simptomele sale, însă aceștia i-au spus că cel mai probabil a luat coronavirus. Tânăra a povestit că a fost diagnosticată greșit și a treia oară - i s-a spus că are apendicită, potrivit The Sun.

A ajuns în cele din urmă la spital, unde medicii au descoperit că studenta era în șoc septic, iar doctorii au decis să o bage în comă indusă timp de 16 zile, pentru a-i salva viața.

„Nu mai auzisem de septicemie până atunci. Am presupus că e vorba doar despre o răceală. Am stat trei zile în pat și am suferit mult, ba transpiram, ba îmi era frig, și simțeam o durere puternică atunci când inspiram. Am chemat ambulanța, am făcut teste PCR pentru Covid-19 și totul a ieșit negative. Speram să îmi revin, dar îmi era din ce în ce mai rău. Nu mi-am putut imagina că febra și frisoanele sunt semn de sepsis (septicemie). Când am ajuns la spital abia dacă mai puteam să mă țin pe picioare”, a povestit Georgia.

Georgia a petrecut 16 zile în comă indusă și, când s-a trezit, medicii i-au spus că avea septicemie. Ea a fost externată din spital pe 20 octombrie, dar încă resimte efectele șocului septic.

Tânăra a spus că mai are un drum lung până la o recuperare completă și că medicii i-au spus că ar putea dura chiar un an până când se va simți din nou ca înainte să aibă aceste probleme medicale.