Val de surprize în cinematografe și teatre. Se anunță o vară plină de premiere

După mai bine de un an în care sălile de teatru și cinema au fost închise, se anunță o vară plină de premiere.

Marile studiouri vor lansa filme care erau finalizate încă de anul trecut, iar scenariștii, regizorii și actorii de teatru au pregătit spectacole și abia așteaptă să ajungă din nou în fața publicului. Și spectatorii sunt emoționați, pentru că n-au mai intrat de mult într-o sală, să se bucure de o piesă de teatru.

A noua parte a seriei Fast and Furious, care trebuia lansată anul trecut, ţine capul de afiş al celor mai aşteptate filme ale verii. Vin Diesel, care joacă în rolul principal, îi îndeamnă pe oameni să meargă la cinema.

Cel mai mare lanţ de cinematografe din ţară anunţă pentru această vară peste 50 de filme în premieră.

Ioana Ionescu, specialist marketing cinematograf: ”După un an greu, marile studiouri au hotărât intoarcea marilor filme la cinema şi va urma o vară absolut incendiară. Filme aşteptate de ani de zile, cu investiţii de sute de milioane de dolari în spate.”

Şi teatrele pregătesc surprize. Deşi în ultimul an spectacolele au fost interzise, artiştii nu au stat şi au pregătit noi producţii.

Timpul este un lucru după care alergam atunci când repetăm la spectacole. De obicei, e destul de restras şi nu îţi permiţi foarte multe, dar de data asta am avut timpul necesar ca spectacolul să se aşeze aşa cum trebuie şi să ajungem în faţa publicului bine pregătiţi.

Numai la Teatrul Naţional din Bucureşti în perioada următoare vor fi 6 premiere. "Incognito", în regia Zsuzsanna Kovacs, va deschide seria premierelor pe 29 mai. Pe 30 mai urmează avanpremiera spectacolului "Hai să vorbim despre viaţa", de Ana Sorina Corneanu.

Zsuzsanna Kovacs, regizoare: ”Nu cred că vreodată am avut această posibilitate, să lucrez în astfel de condiţii, să am acces la sală, să am atât de mult timp.”

Monica Davidescu, actriţa: ”Cred că acest spectacol ne-a salvat de frici. Acum, în sfârşit avem ocazia să dăm premiera oficială şi să chemăm spectatorii la acest spectacol.”

De la 1 iunie capacitatea sălilor de spectacole va creşte la 70%, acolo unde rata de infectare e mai mică de 3 la mia de locuitori.

Masca de protecţie rămâne obligatorie.