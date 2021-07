Serghei Polunin, pentru Știrile Pro TV: „Nu are sens să ai regrete, important e să-ţi înveţi lecţia”

Invitatul special de anul acesta la TIFF este balerinul fenomen Sergei Polunin.

Artistul i-a spus într-un interviu Amaliei Enache cum s-a simțit pe scena pe care a dansat la Bonţida, dar şi care este povestea tatuajelor lui, printre care se află şi chipul lui... Vladimir Putin.

Când Serghei Polunin dansează, privitorii au în faţă o operă de artă vie. Spectacolele lui sunt magie, pentru că şi ceea ce simte el e magie.

Serghei Polunin, balerin: „În timp ce dansăm, m-am uitat spre stele, am reuşit să le văd. A fost o seară magică, frumoasă, au venit 2.000 de oameni”.

Dansatorul de renume sfidează regula, raţionalul, convenţionalul. Considerat copilul genial al baletului, când la 19 ani devenea cel mai tânăr prim balerin din istoria London Royal Ballet, Superstarul Polunin dansează la bustul gol pe o scenă sub cerul liber.

Printre alte tatuaje, de la Mickey Rourke la pisica de acasă, tatuajul cu Vladimir Putin din centrul pieptului sfidează şi pune în permanenţă în disconfort lumea vestică, tocmai aceea care l-a „crescut” pe Polunin ca artist şi i-a pus eticheta de „geniu”.

Serghei Polunin: „A fost probabil greşeala mea că am adus politica în viaţa mea. Dar a fost mai degrabă ceva personal decât politic. Mie îmi place Putin ca persoană, de fapt”.

Amalia Enache: „Ai regrete?”

Serghei Polunin: „Nu am regrete, căci au fost alegerile mele, dar apoi evaluezi. Nu are sens să ai regrete, important e să-ţi înveţi lecţia”.

Prins într-un șpagat permanent între Est, unde s-a născut, şi Vest, unde a devenit celebru, lecţiile severe date de lume au venit pentru Polunin una după alta. Este persona non-grata în Ucraina, țara în care s-a născut, pentru opţiunile sale pro-Rusia. Pentru că a invocat nevoia ca dansatorii bărbaţi să-şi păstreze masculinitatea, căci, spune el, „există deja o balerină pe scenă”, a pierdut recent rolul principal în Lacul Lebedelor la Opera din Paris. Declaraţia lui a fost considerată homofobă.

Serghei Polunin: „Trebuie să fii inteligent când spui ceva”.

Amalia Enache: „Tu ai fost mereu deştept?”

Serghei Polunin: „Nuuu! Dar am vrut să spun lucrurile acelea. Pentru mine era important. N-am voie să spun asta?! Atunci o spun. De ce? Cum să nu ne fie permis să spunem ceva? Cuvintele nu ar trebui să fie inacceptabile, toţi gândim diferit”.

De când a devenit tată în urmă cu un an, a început şi un dureros proces de ştergere a tatuajelor. Îşi acordă propria şansă la renaştere.

Serghei Polunin: „Am ales în urmă cu un an să-mi şterg toate tatuajele, încet-încet fac asta, dar e un process lung şi dureros, va dura ani”.

Serghei Polunin: „E dureros să ştergi părţi din trecutul tău?”

Serghei Polunin: „A fost greu să mă hotărăsc, apoi începi şi nimic nu se întâmplă, e greu psihologic, pentru că tatuajele au devenit ale mele, am tatuaţi pe mine prieteni, familie, pisica mea. E parte din povestea mea, am fost în India, am tatuat-o zeiţa Shiva, am amintiri ale acestor lucruri, e mai degrabă greu emoţional decât fizic”.

Serghei Polunin este de departe un superstar. Văzut că un rebel, el se ştie mai degrabă introvertit. Artistul va susţine la Cluj un masterclass pentru dansatori şi promite să viziteze câteva zile Transilvania.