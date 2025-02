Ready, steady, go! Începe ediția din 2025 a laboratorului de scenaristică. Write a Screenplay For…

Creativii din industria cinematografică și din alte domenii artistice care vor să își vadă ideile de scenarii de lungmetraj sau mini-serie TV devenind filme au acum ocazia să participe într-un proiect care le poate da viață pe micul sau marele ecran. Și în acest an, laboratorul este organizat de catre Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV. Laboratorul este organizat în două secțiuni: povești pentru dezvoltare de scenarii de lungmetraj de ficțiune și povești pentru dezvoltare de mini-serii TV (6-8 episoade).

Pentru că trăim în timpuri în care ne întrebăm tot mai des ce este adevărat și ce nu, organizatorii au ales pentru scenariile de mini-serie din acest an tema TRUE STORIES | povești inpirate din viața reală. Pentru secțiunea de lung metraj nu există o temă impusă. Se apreciază autenticitatea, emoția, originalitatea, personajele cu povești puternice care au puterea să rămână în mintea și sufletul spectatorului pentru o vreme. Fie că acele lucruri ți s-au întamplat ție, familiei, oamenilor din jurul tău, le-ai auzit povestite sau le-ai citit în ziare, reviste sau pe internet, dacă ai puterea să le transformi într-un mică poveste coerentă și de impact, atunci pune-te pe scris cât mai repede.

„Poveștile venite din întâmplări adevărate au puterea de a inspira, de a învăța și de a transforma. Căutăm acele povești autentice care își așteaptă drumul spre ecran și audiență, de la biografii care dezvăluie viețile extraordinare ale personalităților marcante, până la investigații care explorează provocările societății contemporane. Nu vorbim doar despre true crime, deși și acesta își are locul său, ci despre întreaga paletă a experiențelor reale: drame inspirate din evenimente care au marcat destine, povești care împletesc umorul cu teme profunde sau narațiuni care abordează dinamica familială, justiția socială, forța de a răzbate și determinarea de a depăși orice formă de adversitate” ne spune Gabriela Iacob, Head of Scripted Content Development PRO TV.

La Write a Screenplay For... pot participa scenariști sau scriitori de profesie, dar și creativi aflați la debut, din orice domeniu, cu talent la scris și îndrăgostiți de lumea filmului. În această etapă a concursului, participanții nu trebuie să aibă scenariile finale. După etapele de selecție, cei care vor ajunge în finală le vor dezvolta sub îndrumarea mentorilor, în timpul unor workshopuri care le asigură un training specializat. Proiectele câștigătoare vor fi dezvoltate ulterior cu sprijinul organizatorilor concursului, PRO TV va alege proiectul de mini-serie TV, iar Asociația Cinemascop pe cel de lungmetraj.

„Ideea din spatele organizarii Write a Screenplay For... (WSF) e aceea de a da șansa oricui are o poveste bună de a intra cu ea în producție. Nu trebuie să fii scenarist, dar nu strică, nu trebuie să ai un scenariu, ci doar destulă poveste cât pentru o pagină, nu trebuie neapărat să cunoști pe nimeni din industrie și nu te costă nimic să te înscrii. Doar trebuie să ai de povestit ceva personal, pasionant, original, ceva ce ai vrea să vezi și n-ai văzut. E preferabil să nu ai deja un scenariu, ci niște idei - procesul de structurare a poveștii începe abia după ce te înscrii. Iar la sfârșitul procesului există șansa ca proiectul tău chiar să intre în producție efectivă și să devină film. Mai mult, ai șansa să cunoști actorul pe care îl ai în minte când scrii, iar WSF să devină Write a Screenplay For Anamaria Marinca ori Gheorghe Ifrim, Vlad Ivanov sau Sebastian Stan.”, declară Cristian Mungiu, fondator al laboratorului de scenarii.

Noutatea din acest an o reprezintă programul WSF+, o extensie a laboratorului de scriere de scenarii, gândită să aducă plus valoare experienței participanților. WSF+ facilitează întâlniri între scenariști și consultanți, oferind feedback profesional și structurat, indiferent de selecția în etapele finale ale concursului Write a Screenplay For... Mai multe detalii vor fi disponibile pe www.filmedefestival.ro.

Regizorul Cristian Mungiu, fondatorul laboratorului de scenaristică Write a Screenplay For…, rămâne implicat în proiectul din acest an pentru faza crucială de dezvoltare a ideilor în povești captivante. Această etapă este esențială în procesul de scriere a unui scenariu pentru film sau serial TV.Alături de el, concurenții îi vor avea ca îndrumători pe parcusul laboratorului pe mentorii Marietta von Hausswolff von Baumgarten (scenarist de film și televiziune), Gabriela Iacob (Head of Scripted Development, PRO TV) și pe Massimiliano Nardulli (scenarist, director artistic și creator de festivaluri de film). De anul acesta, Massimiliano Nardulli se alătură grupului de mentori, aducând o experiență cinematografică bogată în festivaluri, scenaristică și mentorat. Nardulli, originar din Roma și stabilit în România, este un scenarist și compozitor recunoscut, cu o carieră extinsă în domeniul cinematografiei care se întinde pe aproximativ două decenii.

„Nu există nimic mai absurd decât viața reală, așa că mă aștept să citesc povești care te surprind și te fac să visezi cu ochii deschiși”, ne spune Massimiliano Nardulli.

Înscrierile se fac pe adresa de mail [email protected] până la data de 1 aprilie 2025. Sunt așteptate un logline (nu mai mult de 3 propoziții), o descriere a poveștii, un statement artistic, sinopsis detaliat pentru mini-serie, outline pentru lungmetraj și/sau un pitchdeck de cel mult 3 pagini, o scenă de conflict cu dialog din scenariu (de cel mult 2 pagini) și un CV profesional. Mai multe detalii despre regulamentul de concurs, etapele selecției și alte informații utile sunt disponibile pe Write a Screenplay For – Filme de Festival.

BIO MENTORI

MARIETTA VON HAUSSWOLFF VON BAUMGARTEN este o scenaristă suedeză de film și televiziune și consultant internațional de scenarii, a cărei activitate din ultimii 14 ani include Sundance Labs, Torino Film Lab, Binger (Amsterdam), Biennale College Venice, Feature Expanded (Manchester, Florens), Hezaya (Doha), Tiff Studio Toronto FF, Cinelink Drama Sarajevo, Bridging the Dragon, Talent Campus, Midpoint, Fly Film lab (Filipine, Coreea), Locarno open doors și Myanmar Script Fund. De asemenea, a lucrat la dezvoltarea de scenarii în China, Mongolia, Nepal și Pakistan. A făcut parte din jurii internaționale, cum ar fi CPH Dox (Danemarca) și competiția principală San Miguel (Mexic). Marietta a studiat filmul și televiziunea la Tisch School of Arts din New York și este membru cu drept de vot al Academiei Europene de Film și membru al Swedish Screen Writers Guild. Lucrează intensiv la dezvoltarea și scrierea de seriale TV. Filmele pentru care Marietta a fost consultantă au concurat la festivaluri de film din întreaga lume – cum ar fi The Babadook, Nancy, Hunting Season, H, Diamond island, The Fits, Le Quattro Volte, Too late to die young, Children of Sarajevo, The Heiresses, Jesus, The Load, Mediterranea, Sole, Litigante, Pari, Costa Brava Lebanon, Family Time și altele. Lungmetrajul ei Call Girl (scris, co-produs) a câștigat premiul Fipresci la Toronto, a concurat și a câștigat în locuri precum Torino, Palm Springs, Stockholm, Buenos Aires și Taipei. Mai recent, a participat la Writer’s Rooms cu scriitori precum Adam Price (creatorul serialului Borgen) și a scris pentru serialul Ragnarok de la Netflix. Împreună cu Anthea Devotta a fondat Write Retreat, locul potrivit pentru a scrie.

GABRIELA IACOB este Head of Scripted Content Development la PRO TV și este membră în comitetul de selecție al festivalului Cinema Pendent L'Alternativa Barcelona, unde activează ca mentor în cadrul programului Mentoring Projects Alternativa Pro. Cu o carieră care include poziții cheie precum Head of Development la MediaPro Pictures și Head of TV Development la Multimedia East, Iacob și-a demonstrat expertiza în coordonarea unor echipe de până la 90 de persoane, conducând proiecte complexe de la concept până la implementare. După ce a fondat un studio de storytelling în Barcelona, și-a continuat misiunea de a descoperi și susține noi voci în industrie. Dedicată procesului creativ și dezvoltării de talente, Iacob a cultivat un mediu în care scenariștii pot să evolueze și să-și găsească vocea autentică. Se dedică atât dezvoltării de conținut original, cât și adaptărilor internaționale, ghidată de convingerea profundă că poveștile au puterea de a vindeca și diminua disparitățile sociale.

MASSIMILIANO NARDULLI s-a născut la Roma în 1976. După ce a obţinut diploma în Arte şi Ştiinţe Umaniste, s-a specializat în cinematografie. Din 2007 a lucrat ca director artistic, consultant şi programator de scurtmetraje la mai multe festivaluri, printre care Festival Européen du film court de Brest, (2008-2015), Arcipelago, (2008-2017), Biarritz Amérique Latine (2014-prezent), Internationale Kurzfilmtage Winterthur (2015-2017), Timishort, (2014-2018), NexT (2016-2018), ShorTS (2021-prezent). Massimiliano este unul dintre creatorii TSFM (Torino Short Film Market), TGF (Talents Generator Factory) și este directorul artistic de la LIM (Less is More). A lucrat ca scenarist și script advisor pentru mai multe proiecte internaționale și a co-creat atelierele de dezvoltare de scenarii Word-Frame, What's The Story? și Fulgor Lab. În 2019 a câștigat premiile

Gopo și UCIN ca compozitor pentru muzica originală a filmului Charleston. Din 2022 predă low-budget scriptwriting la UNATC din București.

CRISTIAN MUNGIU este unul dintre cei mai cunoscuți cineaști români la nivel mondial, filmele sale fiind prezentate și apreciate în cele mai importante festivaluri de film din lume și distribuite ulterior în numeroase teritorii. Are în palmares nenumărate premii, atât ca regizor cât și ca scenarist, dintre cele mai notabile sunt: Palme d’Or la Cannes cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, în 2007, Premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 la Cannes, pentru După dealuri sau Premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes cu Bacalaureat, în 2016. Este inițiatorul Les Films de Cannes à Bucarest care ajunge anul acesta la cea de-a 16-a ediție, American Independent Film Festival și a multor proiecte legate de cinema, printre care și concursul Write a Screenplay For…

