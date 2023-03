Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce nu a fost primit în Academia Română: Nu a fost visul meu. Nu mă simt la vârsta adecvată

„Nu a fost vreodată visul meu să devin academician. Nu mă simt nici la vârsta adecvată, nici la nivelul valoric pe care o academie națională îl presupune”, este mesajul transmis de Mircea Cărtărescu pe Facebook.

În ianuarie, într-o ședință a Secției de Filologie a Academiei Române, au fost înaintate mai multe propuneri pentru noi membri. Printre cei propuși a fost și Mircea Cărtărescu, care a primit însă doar două voturi.

„Nu am nici un fel de sentimente negative pentru Academie pentru că nu m-ar fi acceptat. (...) Dar când am aflat din presă că la o votare inițială din cadrul secției filologice nu am întrunit suficiente adeziuni, m-am simțit foarte ușurat și am înțeles că așa trebuia să fie. A nu fi academician (sau orice altceva în afară de ceea ce sunt cu adevărat: un om care scrie) mi se pare un strop de libertate în plus, pe care știu să îl prețuiesc”, se arată pe pagina de Facebook a eseistului român.

Membrii Secției de Filologie și Literatură au votat în urmă cu o lună două noi propuneri pentru un loc în Academie, însă Mircea Cărtărescu nu s-a numărat printre acestea, potrivit edupedu.ro. A fost votată, în schimb, ca propunere „pe locul scriitorilor și criticilor” o altă personalitate culturală, Gabriela Adameșteanu.

Reamintim că în anul 2016, Cărtărescu a criticat modul în care sunt acceptați noii membri în Academia Română.

„Aflu că patriarhii României culturale, Neagu Djuvara și Mihai Șora, nu sunt academicieni. Cum nu sunt nici Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu. Atunci cine, Doamne iartă-mă, e în Academie? Cine-a făcut primirile în ultimii 25 de ani și pe ce criterii? Nu cumva cineva a lăsat să intre în acest for toată intelighenția pesedistă, naționalistă și anti-occidentală? Mă-ntreb și eu așa. până La urmă, cine controlează Academia Română?”, a scris Cărtărescu într-o postare pe Facebook, conform sursei citate.

