"Fantoma de la Operă", pe scena Operei Naţionale Bucureşti. Biletele la primele spectacole s-au epuizat în câteva ore

Din echipa de producţie fac parte inclusiv scenografi, coregrafi şi regizori de pe Broadway și de la London West End Theatre. Musicalul se bucură deja de un interes crescut. Biletele pentru primele reprezentații, din această lună, s-au epuizat în doar 10 ore.

Fantoma de la Operă, producția muzicală inspirată din romanul cu același nume al lui Gaston Leroux, vă fi pusă în scena în regia lui Răzvan Ioan Dincă în cel mai elaborat decor pe care l-a avut vreodată Opera Națională din București. Sute de tehnicieni români, britanici şi americani lucrează cot la cot în această perioadă.

Câteva arcade de mari dimensiuni încadrează scena înaltă de 30 de metri pentru o atmosferă sumbră.

Costumele elegante realizate cu migală vor reprezenta fiecare o piesă de artă.

Spectatorii vor fi părtașii unei povești captivante despre dragoste, gelozie și mister, desfășurată în lumea muzicală a Parisului de secol 19 și transpusă în Bucureștiul zilelor noastre.

Faimosul compozitor Andrew Lloyd Webber a compus muzica din "Fantoma de la Operă" pentru a doua sa soţie cântăreaţă Sarah Brightman. La Bucureşti dirijor va fi directorul operei naționale, Daniel Jinga iar protagonişti sunt Adrian Nour, în rolul fantomei, şi Irina Baianț, cea care o joacă pe Christine.

Daniel Jinga, director Opera Națională București: „Să ne aşteptăm la un spectacol ce are o valoare internațională, europeană, deoarece franciza aceasta pe care am cumpărat-o nu ne permite să punem în scenă, nici dacă am vrea, un spectacol de o valoare mai mică. Este o producție foarte scumpă la care noi am muncit foarte mult, dar care se și amortizează foarte repede, pentru că deja am vândut opt spectacole.”

Având premiera mondială în 1986, "Fantoma de la Operă" a devenit una dintre cele mai apreciate producții din istorie, fiind jucată în întreaga lume. Cu peste 145 de milioane de spectatori a avut încasări de 5,6 miliarde de dolari, mai mari decât "Titanic", "ET" și "Star Wars". Este şi cea mai longevivă producție de pe Broadway. Luna viitoare va avea loc la New York ultima reprezentație după 35 de ani de când se joacă.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 16-03-2023 19:46