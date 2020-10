Expoziție de fotografii nefăcute la Cluj-Napoca. Povestea din spatele ineditului eveniment

O expoziție cu fotografii nefăcute a putut fi admirată în aceste zile la Cluj-Napoca.

Fotografii au povestit ce momente au ratat, iar scenele au fost creionate de artişti pricepuţi.

Momentul în care un mire a leșinat în timpul slujbei religioase sau clipa în care un leu și-a arătat colții ori o pasăre rară și-a făcut apariția. Sunt câteva scene pe care fotogafii implicați în proiect nu au reușit să le imortalizeze. Dar artiștii și-au spus povestea, iar imaginile rămase doar în mintea lor au prins acum viață și i-au impresionat pe cei care au trecut pragul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca.

Vizitator: "Foarte interesantă. Prima dată am crezut că nu o să pot să citesc toate poveștile, dar până la urma le-am citit pe toate."

Vizitator: "Sunt foarte curioasa să descopăr pe îndelete fiecare poveste și imagine. E o ocazie bună de a descoperi nume noi de desenatori, ilustratori."

Vizitator: "Cred că cel mai mult îmi plac motivele pentru care nu au reușit să facă acele poze, chit că n-aveau aparatul, sau nu au vrut, pentru că au vrut să fie mai degrabă în moment."

Evenimentul a ajuns la a doua ediție.

Călin Ilea, membru fondator Asociația Fotopia: "Anul acesta am apelat la fotografi din toată lumea și am reușit să adunăm 22 de povești. Ele au fost ilustrate de șase ilustratoare, iar ceea ce vedeți aici e o împreunare intre cele două. Încercăm să aducem o nouă dimensiune fotografiei, oferind publicului o expoziție inedită. Am avut reacții foarte bune din partea fotografilor. Mulți dintre ei au rămas uimiți și au zis "Mai, exact așa arată!"."

În curând, expoziția se vă muta pe internet, unde va putea fi admirata de oameni din întreagă lume.