LIVE SCORE | Argentina - Arabia Saudită, azi, ora 12:00, în Grupa C a Cupei Mondiale. Echipele probabile

Câștigătoare a Copei America în 2021 și a „Finalissimei” în vara acestui an, contra Italiei, Argentina se numără printre marile favorite la câștigarea acestei ediții a turneului final. Cupa Mondială este singurul trofeu major care îi lipsește lui Lionel Messi.

Dacă Argentina are pretenții la câștigarea trofeului, Arabia Saudită este cotată cu ultima șansă în Grupa C, din care mai fac parte Polonia și Mexic.

Saudiții au ajuns la turneul final după ce au terminat grupa de calificare din zona Asiei pe primul loc, cu șapte victorii, două egaluri și o înfrângere.

