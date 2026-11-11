Compania precizează că, începând de vineri, cele două unităţi ale CNE Cernavodă vor asigura aproximativ 20% din necesarul de consum al României, potrivit News.ro.

„SN Nuclearelectrica anunţă că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Naţional în data de 12 noiembrie 2026, ulterior finalizării lucrărilor de remediere de către specialiştii CNE Cernavodă. Unitatea 1 va atinge puterea nominală în data de 13 noiembrie 2026”, arată compania într-un comunicat de presă transmis pe BVB.

Nuclearelectrica precizează că Unitatea 2 a fost conectată la Sistemul Energetic Naţional miercuri, urmând să atingă puterea nominală joi.

„Efectuarea lucrărilor de remediere şi reconectarea Unităţii 1, precum şi conectarea Unităţii 2 la Sistemul Energetic Naţional s-au realizat în baza procedurilor aplicabile, în condiţii de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului şi mediului înconjurător”, susţin oficialii companiei.

Marţi, Nuclearelectrica SA informa că Unitatea 2 de la CNE Cernavodă va fi sincronizată la Sistemul Energetic Naţional (SEN) miercuri, urmând să atingă puterea nominală joi. Cât priveşte Unitatea 1, remedierea defecţiunii era estimată să dureze 2-4 zile.

Nuclearelectrica a anunţat, luni seară, că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Naţional din cauza unei defecţiuni la partea nenucleară, după ce fusese resincronizată la SEN vinerea trecută.

Anterior, Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat în 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat în 13 august, ducând la oprirea totală a centralei, din cauza debitului scăzut al Dunării.