Documente oficiale: Un Brexit fără acord ar însemna dezastrul pentru Marea Britanie

Sunday Times, citat de Reuters, scrie că prognoza întocmită de biroul guvernului prezintă cele mai probabile replici seismice ale unui Brexit fără acord, mai degrabă decât scenariul cel mai rău posibil.

Documentele notează că 85% dintre camioanele cale folosesc principalele puncte de trecere ale Canalului Mânecii „ar putea să nu fie pregătite” pentru vămile franceze, ceea ce ar putea însemna aglomerarea porturilor timp de până la trei luni, până când traficul se va ameliora, informează Agerpres.

Guvernul estimează, de asemenea, că o frontieră dură între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda va fi probabilă, întrucât planurile actuale pentru evitarea controalelor extinse se vor dovedi a fi nesustenabile, precizează Times.

The Sunday Times has obtained a copy of the government's classified 'Yellowhammer' report on the chaos expected after a no-deal Brexit. Find out how Whitehall is preparing for food and medicine shortages, transport disruption and civil unrest in our comprehensive coverage. pic.twitter.com/UwDmCUtsbt