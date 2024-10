Solicitarea lui Mircea Geoană după ce a fost acuzat că are legături cu Rusia. "Înseamnă că are o viziune diferită"

În prezența a sute de oameni, Mircea Geoana și-a lansat programul numit "Angajamentul pentru România: schimbarea adevărată pentru un deceniu al renaşterii naţionale". Printre altele, a răspuns acuzațiilor despre legăturile sale cu Rusia.

Mircea Geoană, candidat independent la președinția României: "Dacă există un om mai euroatlantic și mai dedicat cauzei occidentale ca mine, arătați-mi-l. Ambasador în America, începând parteneriat cu America, ridicând steagul la NATO, încheind negocierile la UE, fiind 5 ani cel mai influent român la vârful unei organizații. Dacă cineva crede și are lipsa de considerațiune minimă să acuze un om de profilul meu că are vreo asociere cu Rusia, înseamnă că are o viziune diferită față de ceea ce înseamnă viziuna majorității românilor".

A vorbit despre planurile pe care le are pentru România, dar a și glumit despre gafa recentă, din timpul unui interviu.

Mircea Geoană, candidat independent la președinția României: ”Știți bine că i-am urat sănătate Regelui Mihai. V-am zis că nimeni nu este perfect. Dar îl citez mult și vorbesc mult despre fostul nostru suveran. Și într-un discurs la Academia Română, după ce a revenit din exil, zice Regele Mihai în felul următor: 'O țară care vrea să prospere are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți'”.

Mircea Geoana a declarat că își dorește să devină un președinte care să reprezinte întreaga naţiune.

