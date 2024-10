Mircea Geoană, rugat să spună câteva calități ale lui Traian Băsescu: ”Este cel mai natural mincinos pe care l-am văzut”

Invitat în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV, Geoană a fost întrebat ce cadouri le-ar face adversarilor săi politici din cursa pentru alegerile prezidențiale.

Fostul secretar adjunct NATO a spus că lui Marcel Ciolacu i-ar dărui ”un set de chei de la un apartament Nordis”, în timp ce lui Ludovic Orban i-ar da ”un trabuc din perioada pandemiei”.

Mircea Geoană: ”Dacă ați fi invitat pe rând, deci nu simultan, nu facem bairam, la aniversările lui Ciolacu, Simion, Ciucă, Orban și Lasconi - ce cadou ați pregăti pentru fiecare. Lui Marcel Ciolacu i-aș pregăti un set de chei de la un apartament Nordis. Nu? E la modă, e în vogă. Domnului Simion i-aș pregăti un set de chei de la casele care nu se vor construi niciodată, ca să rimeze cu domnul Ciolacu. Adică fiecare oferă cât un apartament la o construcție care nu se va livra niciodată destinatarului. Domnului Ciucă i-aș oferi două coperți de carte, ca după ce termină cu chinuiala asta cu campania și cu politica, să se apuce în sfârșit să scrie și dânsul o carte, că am obosit citind-o pe panouri în toată țara. Deci i-aș da efectiv două coperți de carte goale pe dinăuntru, cu toată încurajarea să se apuce în sfârșit să scrie beletristică.”

Mircea Geoană: ”Să știți că la Ludovic Orban toată lumea o dă cu mandolina în sus și în jos, cred că nu este corect”.

Cătălin Măruță: Ce cadou i-ați face?

Mircea Geoană: ”Un trabuc, un trabuc din perioada pandemiei, pe care eventual să-l împrumute de la Bogdan Aurescu în cina cea de traină în timpul pandemiei. Cred că acolo ar fi o cutie de trabuce, trabucuri, cum se spune pe românește corect. Iar doamnei Lasconi, efectiv i-aș face cadou o trupă de la NATO. Avem o fanfară militară la NATO excepțională. O trupă cânt dumnezeiește. Și i-aș duce cadou o trupă de la NATO, un band american, că tot nu sunt americanii prezenți în România cu trupele pe aici, pe la noi. Deci ... cadouri simpatice pentru toți.”

Geoană a făcut, astfel, aluzie la un interviu recent dat de Elena Lasconi pentru Europa Liberă. Întrebată despre prezența trupelor NATO în România, Lasconi a omis să menționeze trupele americane, care formează de fapt cel mai mare contingent militar străin din țara noastră.

Mircea Geoană, despre Iliescu: ”Prietenul minerilor”

Întrebat ce ”poreclă răutăcioasă” i-ar pune fostului președinte al PSD Ion Iliescu - la schimb cu cea pe care el a primit-o de la fostul șef de stat - Mircea Geoană a adus aminte de momentul în care minerii au fost chemați să intervină violent în București.

Mircea Geoană: ”În 2005, într-o ședință de partid, supărat, Ion Iliescu v-a pus o etichetă lipsă de eleganță, eticheta care s-a rostogolit în presă și a fost deseori folosită, de adresare, dumneavoastră. Dacă ar fi să-i puneți și dumneavoastră o poreclă răutăcioasă lui Ion Iliescu, ce poreclă i-ați pune. Păi cred că - cu toată lipsa de supărare - cred că tot prietenii ... prietenul minerilor rămâne”.

Cătălin Măruță: Asta ar fi porecla pentru Ion Iliescu?

Mircea Geoană: ”Din păcate, cred că cu asta va rămâne”.

Geoană, despre calitățile lui Traian Băsescu: ”Este cel mai natural mincinos pe care l-am văzut”

Fostul președinte al PSD, Mircea Geoană, a fost întrebat în emisiunea de la PRO TV și despre Traian Băsescu, politicianul care l-a încins de două ori - la alegerile pentru Primăria Capitalei și la cele pentru Palatul Cotroceni.

Cătălin Măruță l-a rugat să spună trei calități ale fostului președinte al României, pe care el, Mircea Geoană, nu le are.

Mircea Geoană: ”Spuneți trei calități ale lui Traian Băsescu, pe care dumneavoastră nu le aveți. Este un combinator profesionist, ceea ce pentru politica românească este o calitate importantă. Eu nu o am, nu am calitatea asta. Este probabil mincinosul natural, cel mai natural mincinos pe care l-am văzut.”

Cătălin Măruță: Păi și asta e o calitate?

Mircea Geoană: ”Ok, bine. O corectăm. O calitate care cred că i-a folosit în acești 10 ani de mandat, acela de a disimula foarte mult. Să stai 10 ani de zile să fii Petrov, cred că este o calitate care l-a făcut, o calitate care l-a făcut să supraviească 10 ani de zile în politica românească. Pentru că disimularea, din păcate, în politica românească este o calitate pe care mulți o au. Nu o am și mă bucur că nu am. Și o a 3-a, să i-o găsim omului, că nu vreau să insistăm prea mult pe domnia sa, a fost un lider care a construit, a știut să construiască coaliții contra naturii, cu oameni cu care n-ar fi avut treabă niciodată. Nu am această calitate, îmi pare rău, nu pot construi coaliții decât cu oameni cu care mă potrivesc și oameni cu care au principii și valori comune cu mine. În politica românească, din păcate, aceste așa-zise calități sunt de multe ori defectele principale ale politicienilor români.”

