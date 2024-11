USR și-a lansat programul de guvernare. Elena Lasconi: „Ne dorim un stat pentru popor și nu popor pentru stat”

USR și-a lansat programul de guvernare. Documentul are peste 200 de pagini a declarat Elena Lasconi. Ea a vorbit despre mai multe măsuri pe care le-ar lua precum tăierea taxelor pe muncă, reformarea justiției și a sistemului educațional.

Românii nu ar trebui să se lupte zilnic pentru lucruri esenţiale, cum ar fi o şcoală bună lângă casă sau un spital de încredere, spune președinta USR, Elena Lasconi.

Elena Lasconi, președinta USR: „Lucrurile sunt foarte simple: ne dorim un stat pentru popor și nu popor pentru stat, că romanii să se simță respectați în țăra lor, atât cei din țară, cât și din diaspora, am vorbit despre reformarea justiției. În ultimii ani a fost călcată în picioare justiția în țară, am vorbit de tăierea taxelor pe muncă. Suntem pe primul loc în Europa la taxarea muncii, asta înseamnă că muncim și tot săraci suntem. Am vorbit despre sănătate și o reformă în educație pe bune”.

La același eveniment, a fost prezentat și planul de țară al candidatei la prezidențiale Elena Lasconi.

La lansarea USR a fost și primarul Capitalei Nicusor Dan, care a ținut și un discurs în fața membrilor și susținătorilor partidului.

