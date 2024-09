Nicolae Ciucă nu crede în sondaje. „Eu cred foarte mult în ceea ce simt românii”

Candidatul la alegerile prezidențiale Nicolae Ciucă a fost întrebat de Andreea Esca, în platoul Știrilor PROTV, despre sondajele care nu îi sunt tocmai favorabile în raport cu ceilalți contracandidați.

Andreea Esca: Există sondaje și sondaje, și am văzut că unele sondaje vă situează pe un loc în partea de jos a clasamentului, chiar sub partid. Cum vă explicați acest lucru? Credeți în sondaje?

Nicolae Ciucă: „Păi sper că trebuie să credem în sondaje. Nu? Înainte de alegerile locale, sondajele dădeau Partidul Național Liberal la 14-16% am închis alegerile locale la 30% ca atare, dacă este să facă o similitudine între sondaje și rezultatul final, sper să se concretizeze și la alegerile prezidențiale. Eu cred foarte mult în ceea ce simt românii. Românii văd dincolo de ecran.

Românii văd dincolo de aceste cifre ale sondajelor, atunci când sunt în cabina de de vot. Ștampila, pun, ștampila unde trebuie, unde consideră ei că este mai bine și pe cei care îi reprezintă cu adevărat.”

Nicolae Ciucă a relatat și momentul în care a optat pentru cariera politică, după cea de militar.

Andreea Esca: Ați povestit că ați intrat în politică pentru că v-a cerut președintele Iohannis, șeful CSAT, șeful dumneavoastră. A început să vă placă politica, sau de ce v-ați gândit să candidați la funcția cea mai mare în stat?

Nicolae Ciucă: „Îmi place să fac lucruri pentru oameni. Asta am făcut toată viața mea și am povestit că domnul președinte mi-a cerut să accept să devin ministru al Apărării și am acceptat. Intrarea în politică am făcut-o cu președintele partidului de la acea vreme, cu Ludovic Orban, care mi-a zis că este suficient. E timpul să avem și un demers politic, o abordare care ține de relația mea cu județul de unde proveneam și în felul acesta am intrat în politică.

În momentul de față îmi place foarte mult că am posibilitatea să vorbesc cu oamenii, să mă adresez oamenilor și să mă încarc de la oameni cu tot ceea ce avem noi de făcut ca oameni politici. Este foarte important ca oamenii politici să aibă un respect față de ceea ce discută cu oamenii, de ceea ce angajează și să se țină de cuvânt, pentru că asta este esența, oamenii. Românii și-au pierdut încrederea în oamenii politici, pentru că una spun și alta fac”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: