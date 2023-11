Nicolae Ciucă afirmă că PNL va câștiga alegerile din 2024 ”Prin noi înșine”: Vom da următorul președinte al României

Preşedintele PNL le-a cerut colegilor ”să aibă în continuare capacitatea de răbdare la guvernare şi atitudinea faţă de campania electorală şi competiţia pentru 2024” şi a precizat că nu vor accepta altceva decât tot responsabilitate şi onestitate de la orice partener.

”Prin noi înşine am reuşit de-a lungul istoriei. Prin noi înşine vom reuşi să abordăm alegerile din 2024 şi să le câştigăm. Să dăm Preşedintele României. Pentru că nu există altă soluţie pentru dezvoltarea României. Suntem aici să stabilim strategia şi direcţia. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie şi un plan. Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid”, a spus preşedintele PNL în deschiderea şedinţei Biroului Politic.

”Din punct de vedere politic cred că am fost suficient de răbdători şi vă cer să avem în continuare capacitatea de răbdare la guvernare şi atitudinea faţă de campania electorală şi competiţia pentru 2024”, a mai spus liderul PNL.

”Noi ne tot asumam echilibrul şi responsabilitatea din partea PNL, dar nu fără ca ceilalţi să ţină cont de această onestitate şi trăsătură de caracter pentru ce înseamnă stabilitatea României şi exercitarea actului de guvernare. Sigur că vom fi mereu responsabili şi echilibraţi că aşa suntem noi. Dar nu vom accepta altceva decât tot responsabilitate şi onestitate de la orice partener”, a subliniat preşedintele PNL.

Nicolae Ciucă a mai afirmat că fiecare dintre miniştrii PNL poate fi analizat. ”Avem cea mai bună echipă de miniştri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Şi-au îndeplinit obiectivele. Important e că am avut şi avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Asa e şi într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine şi ce nu ai reuşit. Trebuie să ai puterea să recunoşti, să îndrepţi, să treci mai departe. Acelaşi lucru să îl facem şi cu programul de guvernare”, a completat Ciucă.

Dată publicare: 03-11-2023 11:33