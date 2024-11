George Simion neagă că a avut întâlniri cu ofiţeri GRU: Dacă apar dovezi, mă retrag din cursa pentru Cotroceni

Întrebat, în urma afirmaţiilor preşedntelui Comisiei SRI, dacă este agent rus, Simion a declarat la Antena 3 că ”un senator sau deputat PNL este în campanie electorală”, iar ”poziţia SRI a fost spusă clar”, cerând SRI să spună orice probă orice dovadă are de vreo asociere a sa.

El a susţinut că toată activitatea sa publică e vizibilă, iar interdicţia care îl vizează privind accescul în Republica Moldova şi în Ucraina e strict legată de activităţile unioniste pe care le-a desfăşurat.

La remarca potrivit căreia este pesona non grata în Moldova şi Ucraina şi apar informaţii că există imagini care au ajuns inclusiv la Bruxelles în care se întâlneşte cu ofiţeri ruşi de informaţii GRU, liderul AUR a replicat, conform antena3.ro: ”Să vadă toată lumea acele imagini, eu nu am nimica să mă tem, nu am scheleţi în dulap, dacă sunt imagini să apară, singura informaţie din spaţiul public e că la vârsta de 23 de ani m-aş fi văzut cu cineva dintr-o agentură... ”

El a negat că este ”agent rus”.

La întrebarea ”Dacă apar imagini cu dvs. la întâlnirea cu ofiţerii GRU în care se fac nişte schimburi, vă retrageţi din cursă?”, George Simion a replicat: ”Cu siguranţă şi cer SRI să spună dacă există imagini autentice”.

Simion a semnat o declaraţie scrisă că nu s-a întâlnit niciodată cu ofiţeri ruşi şi că, dacă vor apărea dovezi în acest sens, se va retrage din cursa pentru Cotroceni.

”Semnez, nu e problemă. Dacă apar fotografii şi clipuri video care nu sunt false, vă daţi seama că mă retrag. Dar nu există aşa ceva. Cineva care este racolat de o putere străină, cum cred că sunt mulţi dintre politicienii de la noi, trebuie să plece”, a spus liderul AUR.

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, a declarat marţi, despre interdicţia intrării liderului AUR, George Simion, în Ucraina şi Republica Moldova, că acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofiteri GRU şi a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale. La noi, nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze, a completat Chirteş. Europarlamentarul Cristian Terheş a afirmat la Antena 3 că există înregistrări ale serviciilor ucrainiene, de la o serie de întâlniri pe care George Simion le-a avut mai ales în zona Cernăuţi, cu persoane care aparţineau diverselor servicii de informaţii ruseşti.

